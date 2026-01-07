擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

▲年度盛事「第17屆台中市十大伴手禮」票選活動今日盛大起跑，百家入圍好禮齊聚市府，場面熱鬧非凡，擠爆會場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

年度盛事「第17屆台中市十大伴手禮」票選活動今日盛大起跑，百家入圍好禮齊聚市府，場面熱鬧非凡，擠爆會場。今年競賽吸引了215家品牌報名，競爭異常激烈。現場可見許多深耕多年的老店，包括在清水45年的鄭記農產品行推出香蔥油禮盒、85度Ｃ等，亦有不少新秀、青農品牌與文創工作室，例如剛拿下2025英國世界柑橘類果醬大賽金獎的jammm、8C Origin Coffee等，老將與新秀同場較勁，共同角逐台中伴手禮界的最高榮譽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第二次參加台中十大伴手禮的8C Origin Coffee。（圖／記者游瓊華攝）



工策會表示，這屆參賽品項多元，除了傳統糕餅，更有許多業者推出精緻年菜禮盒，搶攻春節送禮市場。經過13位專家評審團的嚴格評選，最終選出的100家入圍店家，皆是實力堅強的一時之選。

▲在台中巿的清水區已有45年的鄭記油蔥酥，也首次參加台中十大伴手禮。（圖／記者游瓊華攝）



工策會號召全國民眾，即日起至1月9日，透過「臺中通 TCPASS APP」參與網路票選，支持您心目中的台中好禮。這個週末（10日、11日）將於台中市政府廣場舉辦大型市集與現場投票活動，邀請民眾親臨現場，將人氣化為買氣，以實際行動支持這些優秀的在地品牌，並見證「糕餅烘焙組」與「特色文創組」共20名首獎的誕生。

▲剛拿下2025英國世界柑橘類果醬大賽金獎的jammm也參賽。（圖／記者游瓊華攝）