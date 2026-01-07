不是請特休！被資遣同事「一周休4天不扣薪」　網點頭：超爽的

▲同事遭資遣，一周能多休兩天「謀職假」。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友透露，最近被資遣的同事突然狂請假，本以為是公司不想讓她「特休換錢」，逼她休完，沒想到對方淡定回一句「這是謀職假」，讓原PO大開眼界，直呼「原來還有這種假可以請！」貼文曝光後，引發上班族熱烈討論，「加上2天原本休假，等於一周有4天不用上班」。

一名網友在Threads表示，自從一位女同事收到資遣通知後，就開始瘋狂請假，本以為是公司不讓她特休換錢，所以只能把所有的假休完，結果好奇一問之下，原來是有謀職假，並非特休沒休完。

原PO恍然大悟驚呼，自己現在才知道有謀職假可以請，「等於一週請假兩天，特休還不會被扣，可以全部換錢。」

底下網友熱議，「請善用謀職假，逾期不換薪的」、「羨慕被資遣，一輩子可以領3次失業補助，記得跟你同事告知」、「這是真的（之前我也被資遣過，真的有謀職假，而且公司不能拒絕）」、「學到了！從老闆身上賺回自己該拿的錢」、「超爽，當初一個禮拜周休四天，然後靠著失業補助再慢慢找工作」、「一周有2天謀職假，然後一周有2天正常休假，等於7天有4天不用上班，只上班3天，公司要給他7天的薪水。如果最後一周剩3天班，一樣可以再請2天謀職假，等於只要上班一天（賺3天的錢）」

不過也有苦主分享，「10多年前在現在AI大廠任職，HR連假前通知主管，而主管卻在連假後上班日第一天，叫員工當天立馬走人，不過該給的錢還是都有拿啦」。

雇主刁難不給請謀職假 最重開罰30萬元

根據勞基法規定，被資遣勞工在預告期內，每週享有2天帶薪謀職假。雇主若拒絕給假，將面臨2萬至30萬元罰鍰。需注意的是，此規定僅適用於被資遣者，自願離職者無法享有此權益。