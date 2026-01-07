　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是請特休！被資遣同事「一周休4天不扣薪」　網點頭：超爽的

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲同事遭資遣，一周能多休兩天「謀職假」。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友透露，最近被資遣的同事突然狂請假，本以為是公司不想讓她「特休換錢」，逼她休完，沒想到對方淡定回一句「這是謀職假」，讓原PO大開眼界，直呼「原來還有這種假可以請！」貼文曝光後，引發上班族熱烈討論，「加上2天原本休假，等於一周有4天不用上班」。

一名網友在Threads表示，自從一位女同事收到資遣通知後，就開始瘋狂請假，本以為是公司不讓她特休換錢，所以只能把所有的假休完，結果好奇一問之下，原來是有謀職假，並非特休沒休完。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO恍然大悟驚呼，自己現在才知道有謀職假可以請，「等於一週請假兩天，特休還不會被扣，可以全部換錢。」

底下網友熱議，「請善用謀職假，逾期不換薪的」、「羨慕被資遣，一輩子可以領3次失業補助，記得跟你同事告知」、「這是真的（之前我也被資遣過，真的有謀職假，而且公司不能拒絕）」、「學到了！從老闆身上賺回自己該拿的錢」、「超爽，當初一個禮拜周休四天，然後靠著失業補助再慢慢找工作」、「一周有2天謀職假，然後一周有2天正常休假，等於7天有4天不用上班，只上班3天，公司要給他7天的薪水。如果最後一周剩3天班，一樣可以再請2天謀職假，等於只要上班一天（賺3天的錢）」

不過也有苦主分享，「10多年前在現在AI大廠任職，HR連假前通知主管，而主管卻在連假後上班日第一天，叫員工當天立馬走人，不過該給的錢還是都有拿啦」。

雇主刁難不給請謀職假　最重開罰30萬元

根據勞基法規定，被資遣勞工在預告期內，每週享有2天帶薪謀職假。雇主若拒絕給假，將面臨2萬至30萬元罰鍰。需注意的是，此規定僅適用於被資遣者，自願離職者無法享有此權益。

01/05 全台詐欺最新數據

541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物：產品有牠就想買

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」入夜探10℃

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

