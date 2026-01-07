　
扯！台中榮總「無照醫療廠商」執刀手術　醫師納涼：會痛要講

台中榮總神經外科科主任楊孟寅放任無照廠商上手術台執刀，自己則在一旁納涼觀看，甚至還問病人「會痛要講」。（圖／民眾提供）

▲台中榮總神經外科科主任楊孟寅放任無照廠商上手術台執刀，自己則在一旁納涼觀看，甚至還問病人「會痛要講」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中榮總驚傳無照醫材廠商進開刀房執刀！本刊接獲爆料指出，台中榮民總醫院貴為六都當地的醫學中心之一，未料多位任職於神經外科內的醫師竟傳出放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，自己則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，更離譜的是無照廠商入刀房執刀的時間至少已長達3年以上。

台中榮總神經外科科主任鄭文郁同樣被爆出放任同一無照廠商上手術台執刀。（圖／民眾提供）

▲台中榮總神經外科科主任鄭文郁同樣被爆出放任同一無照廠商上手術台執刀。

神經外科幾乎被默認為醫學系中難度最高的科別，每位專科醫師至少都需要經過長達6年以上訓練，才能獲得考取專科醫師資格，訓練相當艱苦。然而台中榮總的神經外科卻爆出醫學醜聞，科內的科主任鄭文郁、楊孟寅與在網路上小有名氣、擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔醫師，對外主打「脊椎手術是吃飯的技能」，卻均被指出3人在進行脊椎內視鏡微創手術（針對骨刺、坐骨神經痛、椎間盤突出、脊椎滑脫等症狀根治），在未經病人同意下，於病人麻醉時，放任無照醫材廠商手術執刀。

不止2名科主任，同樣任職於台中榮總神經外科、並擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔也被內部檢舉放任廠商上手術台執刀。（圖／報系資料照）

▲不止2名科主任，同樣任職於台中榮總神經外科、並擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔也被內部檢舉放任廠商上手術台執刀。

據悉，3人放任醫材廠商手術執刀時間至少長達3年，根據知情人士所提供已知之手術畫面顯示，科主任鄭文郁早在2023年3月，就已放任廠商進行內視鏡手術操作；其中科主任楊孟寅則在2025年10月讓同一位醫材廠商上桌(table)執刀；另網紅醫師廖致翔則在2025年底被院內檢舉。

據了解，該名無照醫材廠商長年進出手術房內「執刀」，綽號「小老鼠」，更是台中榮總神外的隱形地下指定「主刀醫師」，但其真實身分卻僅僅只是醫材廠商，主要針對內視鏡器材之相關更換。而脊椎內視鏡微創手術主打精準移除壓迫神經之骨刺或椎間盤，傷口僅有0.5公分至1公分大，復原速度快，且手術時長短，平均2小時就可開完一台，較不吃技術門檻，其中每次內視鏡手術中「止血槍」為必要耗材，小小一支就要價6、7萬餘元。

若以正常且必要之費用計算，每台內視鏡手術大約僅需花費10萬元就可完成，但有知情人士指出，這些醫師每台所開之內視鏡手術均要價30至40萬元；以脊椎內視鏡手術微創每月平均至少會開到5到10台刀來計算，3年下來至少已有180位患者在不知情的情況下被無照醫材廠商開刀。

知情人士指出，過去醫材廠商進入手術房內並非特例，由於現代醫學進步速度快，醫材更迭速度往往來不及讓醫護人員熟練安裝，因此廠商往往也會利用自身專業，進入手術房內協助器材組裝，但僅限在非無菌區內，僅能以口頭指導，協助刷手護士（器械護士）組裝器材，不能進入無菌區內，遑論直接手術執刀。而根據現有醫學中心之規定，臺大醫院、台北榮民醫院、林口長庚醫院、高雄醫學大學附設醫院與台中榮總，僅有台中榮總「允許廠商上table」。

諷刺的是，知情人士指出，網紅醫師廖致翔2025年底遭院內檢舉，放任廠商手術執刀後，短時間內不敢再讓廠商手術執刀，只能自己來，讓廠商在旁邊看，卻疑似因久未上刀，技術生疏，在使用廠商所提供的內視鏡器具時，不慎將器具用壞，讓廠商相當心痛。

對此，台中榮總全盤否認廠商進手術室執刀。中榮公關室主任李萬國回應，有關神經外科讓外面廠商進駐開刀一案，經查本院沒有讓任何廠商從事任何醫療行為；針對神經外科廖致翔醫師遭內部檢舉放任廠商進入手術室執刀一事，本院再次重申，廠商沒有從事任何醫療行為，醫院對於目前廖致翔醫師違反手術室門禁管制作業指導書一案已經由政風室與人事室完成調查，目前移送考績會審議中，預計下周將會有結果出爐。

原始連結

周刊王

