　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中＋839！逢甲大學新增5人染疫　5／11起施打兒童疫苗

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕進行線上防疫記者會。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府公布2日新增確診個案839例，包括校園群聚50例，其中逢甲大學新增5例，另外還有職場群聚66例、家庭朋友群聚90例。台中將於11日開始施打6至11歲兒童疫苗，市長盧秀燕表示，屆時家長不得進入校園陪同施打，若家長有疑慮，可在疫苗接種表單填選「至衛生所／合約醫療院所接種」；此外，有部分就讀國小的孩子實際年齡已滿12歲，施打劑量不同，各校在施打時會依不同的施打劑量會分流進行。

台中今日新增本土個案為839例，衛生局公布足跡熱點，包括4月28日沙連墩戶外冒險學校、東海大學男生餐廳、野獸國台中逢甲店、逢甲夜市、北區運動中心游泳池、台中大遠百威秀影城、MITSUI OUTLET PARK台中港、台中殯儀館崇德館；4月29日奧創運動空間、華美市集攤販集中區、葫蘆墩觀光夜市、國立自然科學博物館、台中高等行政法院；4月30日豐原第一市場、向上市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市府公布今日確診足跡熱點。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕今日透過遠端視訊主持防疫記者會，針對台中市兒童疫苗接種規劃做出說明，她表示，台中市將在5月11日起，開始施打6至11歲兒童疫苗，這波是施打莫德納，劑量為成人的一半，教育局近期已邀請相關教育團體討論，達成維持校園防疫共識，屆時在各校施打兒童疫苗時，原則上不開放家長進入校園陪同，但若家長憂心孩子施打疫苗情形，建議家長在疫苗接種方式勾選「至衛生所/合約醫療院所接種」。

盧秀燕指出，因應許多就讀幼兒園的學童，年齡已達到6足歲標準，教育局已掌握接種名冊，今、明兩日起會請幼兒園發放「疫苗接種須知」與「接種評估暨意願書」，麻煩家中孩子就讀幼兒園且年齡達到6足歲的家長多留意，如要施打疫苗，請家長帶孩子到醫療院所接種。此外，有部分就讀國小的孩子，實際年齡已滿12歲，施打的劑量與6至11歲不同，教育局也已請各校於意願書回收後進行造冊，在各校施打時，會依不同的施打劑量會分流進行。

盧秀燕提到，中央流行疫情指揮中心的「確診個案自主回報疫調系統」昨日上路，近日許多市民關心要填哪一份表單，因應系統轉化期間有磨合期，市民無論填的是先前市府自製的表單，或中央的表單都可以，如市民有疑慮，可以先維持填寫台中版表單，等中央系統轉化穩定後，台中版表單就會退場。

此外，為落實居家照護者健康自主監測，即時照顧居家照護者的健康，台中市在居家照護的關懷包中，也配置一台血氧機，目前已經出借3千多台，市府庫存還有1600多台，這個星期會再到貨6000台，按居家照護上路的時程，預計這個星期會有一些居家照護期滿，血氧機陸續回收的需求，因此衛生局已訂定居家照護確診者的血氧機回收後清消作業原則。

盧秀燕表示，根據衛生局最新統計，截至今日上午，台中市接種新冠疫苗第一劑達249萬7902人，涵蓋率89.01%；接種第二劑達236萬1285人，涵蓋率84.14%；接種第三劑達176萬4046人，涵蓋率62.86%，這三個疫苗劑別的涵蓋率，台中市都是優於全國；為再推進台中市第三劑疫苗施打率，市府規劃於本周六（5月7日）及下周六（5月14日），在全市開設莫德納快打站，5月7日將開設47站，施打對象是25歲以上未施打第三劑的市民，為方便分流與通知，這波疫苗注射通知單針對25至29歲民眾，通知單收取對象約3萬3千多人。

盧市長也說，30歲以上還未打第三劑的市民，也能到快打站施打疫苗，由於中市30歲以上市民，市府先前已發送疫苗注射通知單，因此30歲以上「補打」的民眾，不用帶通知單，只要帶身分證與小黃卡，依戶籍里的施打時間，到指定的快打站打疫苗即可。5月14日施打對象再放寬至18歲以上未施打第三劑的市民，呼籲未施打第三劑的市民，踴躍前往施打。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
陳時中：疫情高峰「單日上看20萬例」
快訊／《女力》男星被爆「毆打女性友人」！　重傷濺血住院
有望免居隔！　陳時中曝1條件：台灣正朝共存方向走
快訊／台中+839　14處公共熱點足跡曝光
增至4死！　全球「兒童不明肝炎」已近200例
年紀最小重症！　未滿1歲女嬰呼吸困難插管搶救
快訊／高雄暴增636例！　18處足跡公布
急診2人顧50病患！　醫護崩潰：我真的撐不住了
快訊／再增3死！　今本土狂飆1萬7801例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆6歲以下幼童增74人染疫　婦產科群聚5嬰已出院

宜蘭+397！校園爆增65確診　縣運開閉幕及趣味競賽取消

本土疫情連5日破萬例！　陳時中：疫情高峰「單日上看20萬」

統測生確診！發文道歉「去考場一整天」　一票暖力挺：錯的不是你

台南+390！再創新高...4大傳播鏈持續燒　新增8疫苗接種站

有望免居隔！陳時中曝「第三劑覆蓋率」是關鍵：台灣正朝共存方向走

基隆+874！滿6歲學童施打莫德納　林右昌：5／4起入校接種

台中＋839！逢甲大學新增5人染疫　5／11起施打兒童疫苗

新北盼改「0+7免隔離」　陳時中：貿然實施確診恐驟增

本土累計破12萬　「確診地圖」一次看全台狀況！6縣市顏色最深

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

蘇貞昌稱全台居隔2萬人　柯文哲直言「數字是假的」

基隆6歲以下幼童增74人染疫　婦產科群聚5嬰已出院

宜蘭+397！校園爆增65確診　縣運開閉幕及趣味競賽取消

本土疫情連5日破萬例！　陳時中：疫情高峰「單日上看20萬」

統測生確診！發文道歉「去考場一整天」　一票暖力挺：錯的不是你

台南+390！再創新高...4大傳播鏈持續燒　新增8疫苗接種站

有望免居隔！陳時中曝「第三劑覆蓋率」是關鍵：台灣正朝共存方向走

基隆+874！滿6歲學童施打莫德納　林右昌：5／4起入校接種

台中＋839！逢甲大學新增5人染疫　5／11起施打兒童疫苗

新北盼改「0+7免隔離」　陳時中：貿然實施確診恐驟增

本土累計破12萬　「確診地圖」一次看全台狀況！6縣市顏色最深

恩比德G3回歸？七六人很樂觀　哈登：沒他我們被認為已出局

好市多熟食部「超夯1美食」也漲價！網退坑喊不買：CP值沒了

台灣旅客入境免隔離！紐西蘭睽違2年重啟國門　家人機場相聚淚崩

差點鬧出人命！3貓白目拆家　她驚見「套套全被打洞」氣炸

工程師迷上美胸直播主嵐嵐　斗內百萬拿不回爆料「倒賠27萬」

約18歲女網友洗溫泉！求歡被拒　男狂罵「做不到答應三小」硬上

嘻哈新人Ace訴姐弟戀「遠距離心聲」　首次見敞篷車超激動：太帥！

基隆6歲以下幼童增74人染疫　婦產科群聚5嬰已出院

北市5日開打兒童疫苗！46.9％願意接種莫德納　蔡炳坤：尊重家長

宜蘭+397！校園爆增65確診　縣運開閉幕及趣味競賽取消

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

生活熱門新聞

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

再增3死！今本土狂飆1萬7801例

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

嬰高燒發抖翻白眼　他闖急診救一命

他確診被開除「老闆還提告」　超扯對話曝

兒童重症+1！未滿1歲女童加護病房插管搶救中

陳時中宣布：即起快篩陽性才能做PCR

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

嬰等1小時不治　醫嘆：早說出實話

更多熱門

相關新聞

全球首支Omicron滅活疫苗臨床試驗 未接種者可直接使用

全球首支Omicron滅活疫苗臨床試驗 未接種者可直接使用

大陸國藥集團研發的全球首支Omicron滅活疫苗昨（1）日在浙江杭州進行第一劑接種臨床實驗。在杭州樹蘭醫院進行臨床研究的Omicron疫苗需接種兩劑，將分析Omicron疫苗在未接種新冠病毒疫苗18歲及以上人群中的安全性和免疫原性。臨床研究數據獲批後，未接種過新冠疫苗的人群可直接接種該疫苗。

南投＋86！　日月潭知名飯店3員工確診

南投＋86！　日月潭知名飯店3員工確診

雲豹確診風暴　海神持續快篩監控

雲豹確診風暴　海神持續快篩監控

6-11歲學童疫苗開打　彰縣首日僅1校10人接種

6-11歲學童疫苗開打　彰縣首日僅1校10人接種

若全台300萬人確診　金管會：產險業者仍扛得住！

若全台300萬人確診　金管會：產險業者仍扛得住！

關鍵字：

台中疫情確診足跡熱點兒童接種疫苗

讀者迴響

熱門新聞

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光！網驚：認不出來

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

「林瑞陽想先帶孩子回台灣」陸網再爆夫妻慘況

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

再增3死！今本土狂飆1萬7801例

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

新兵嘴爛求驗退！醫問背景秒愣

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面