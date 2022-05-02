台中＋839！逢甲大學新增5人染疫　5／11起施打兒童疫苗

▲台中市長盧秀燕進行線上防疫記者會。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府公布2日新增確診個案839例，包括校園群聚50例，其中逢甲大學新增5例，另外還有職場群聚66例、家庭朋友群聚90例。台中將於11日開始施打6至11歲兒童疫苗，市長盧秀燕表示，屆時家長不得進入校園陪同施打，若家長有疑慮，可在疫苗接種表單填選「至衛生所／合約醫療院所接種」；此外，有部分就讀國小的孩子實際年齡已滿12歲，施打劑量不同，各校在施打時會依不同的施打劑量會分流進行。

台中今日新增本土個案為839例，衛生局公布足跡熱點，包括4月28日沙連墩戶外冒險學校、東海大學男生餐廳、野獸國台中逢甲店、逢甲夜市、北區運動中心游泳池、台中大遠百威秀影城、MITSUI OUTLET PARK台中港、台中殯儀館崇德館；4月29日奧創運動空間、華美市集攤販集中區、葫蘆墩觀光夜市、國立自然科學博物館、台中高等行政法院；4月30日豐原第一市場、向上市場。

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▲▼台中市府公布今日確診足跡熱點。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕今日透過遠端視訊主持防疫記者會，針對台中市兒童疫苗接種規劃做出說明，她表示，台中市將在5月11日起，開始施打6至11歲兒童疫苗，這波是施打莫德納，劑量為成人的一半，教育局近期已邀請相關教育團體討論，達成維持校園防疫共識，屆時在各校施打兒童疫苗時，原則上不開放家長進入校園陪同，但若家長憂心孩子施打疫苗情形，建議家長在疫苗接種方式勾選「至衛生所/合約醫療院所接種」。

盧秀燕指出，因應許多就讀幼兒園的學童，年齡已達到6足歲標準，教育局已掌握接種名冊，今、明兩日起會請幼兒園發放「疫苗接種須知」與「接種評估暨意願書」，麻煩家中孩子就讀幼兒園且年齡達到6足歲的家長多留意，如要施打疫苗，請家長帶孩子到醫療院所接種。此外，有部分就讀國小的孩子，實際年齡已滿12歲，施打的劑量與6至11歲不同，教育局也已請各校於意願書回收後進行造冊，在各校施打時，會依不同的施打劑量會分流進行。

盧秀燕提到，中央流行疫情指揮中心的「確診個案自主回報疫調系統」昨日上路，近日許多市民關心要填哪一份表單，因應系統轉化期間有磨合期，市民無論填的是先前市府自製的表單，或中央的表單都可以，如市民有疑慮，可以先維持填寫台中版表單，等中央系統轉化穩定後，台中版表單就會退場。

此外，為落實居家照護者健康自主監測，即時照顧居家照護者的健康，台中市在居家照護的關懷包中，也配置一台血氧機，目前已經出借3千多台，市府庫存還有1600多台，這個星期會再到貨6000台，按居家照護上路的時程，預計這個星期會有一些居家照護期滿，血氧機陸續回收的需求，因此衛生局已訂定居家照護確診者的血氧機回收後清消作業原則。

盧秀燕表示，根據衛生局最新統計，截至今日上午，台中市接種新冠疫苗第一劑達249萬7902人，涵蓋率89.01%；接種第二劑達236萬1285人，涵蓋率84.14%；接種第三劑達176萬4046人，涵蓋率62.86%，這三個疫苗劑別的涵蓋率，台中市都是優於全國；為再推進台中市第三劑疫苗施打率，市府規劃於本周六（5月7日）及下周六（5月14日），在全市開設莫德納快打站，5月7日將開設47站，施打對象是25歲以上未施打第三劑的市民，為方便分流與通知，這波疫苗注射通知單針對25至29歲民眾，通知單收取對象約3萬3千多人。

盧市長也說，30歲以上還未打第三劑的市民，也能到快打站施打疫苗，由於中市30歲以上市民，市府先前已發送疫苗注射通知單，因此30歲以上「補打」的民眾，不用帶通知單，只要帶身分證與小黃卡，依戶籍里的施打時間，到指定的快打站打疫苗即可。5月14日施打對象再放寬至18歲以上未施打第三劑的市民，呼籲未施打第三劑的市民，踴躍前往施打。