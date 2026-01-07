定存全解掉！70萬All in「超穩1檔ETF」　網傻：撐過下跌才是王者

▲原PO看完財經專家影片後信心爆棚，一口氣買了10張0050。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

元大台灣50公告將配息1元，讓不少股民心癢想加碼。一名網友直呼，看到兩位財經學者吹捧0050的影片後，他直接出清全部個股，就連定存、美金保單都解約，花了70多萬買10張0050，強調未來不再看股市雜訊。其他網友看傻，一派力挺他的勇氣，另一派則勸「分批進場比較穩」，笑稱「能撐過下跌才是王者」。

一名網友在臉書社團《一起聊台股ETF》表示，看到知名財經KOL清流君和政大財務管理系教授周冠男的影片後，他一鼓作氣出清全部個股、定存解掉，就連美金保單也全贖回，「不預測高低點，什麼歷史最高點，給他單筆All in 大盤型就對了！」

花70萬買0050 看好短期再創新高

原PO說，他一口氣買了10張0050，共花了70萬2230元，即使帳面虧損662元也不在意，而且打算放著不管，並強調未來不會查看任何雜訊，「歷史新高All in勝率更高，短期再創新高機率大，更何況台積電這麼穩」，同時也好奇股民們持股水位都在多少百分比呢？

底下網友看法兩極，「我小買兩張」、「這東西不是讓你歐印用的，大家講的都是分批買入」、「最好的投資機會是十年前，其次是現在」、「勇氣可嘉，但能撐過下跌才是王者」、「無腦買就對了，啥分析線都沒啥用」、「要記得放很久很久喔！因為它們的歷史回測都是10-20年以上的回測喔」、「雞蛋不要放在同一個籃子裡」、「我買在分割價，現在覺得70元太高了」。

統計2025年全年度台股ETF淨申購前十名表現，冠軍由最引領風騷的0050以3,336億元拿下，其次的0056、00919分別獲1,458億、1,202億；主動式ETF年中開始募集，主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)分別有410億、246億淨申購。

1月21日買進 一張配息1000元

而元大台灣50（0050）ETF採半年配息，最近公告將配息1元，此次除息交易日訂在1月22日，最後買進日是1月21日，此次配息金額預計在2月11日入帳。