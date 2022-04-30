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台中第一季PM2.5平均值優於全國　創空汙季新低！

▲台中市環保局鼓勵民眾在民俗大月時減少空汙和噪音，圖為2022大甲媽起駕。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市環保局鼓勵民眾在民俗大月時減少空汙和噪音，圖為2022大甲媽起駕。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華／台中報導

根據環保署數據，台中市於今年第一季PM2.5平均值僅17.4微克，低於全國平均18.2微克，創下空污季歷史新低；市政府指出，為持續守護市民呼吸權，要求中火減煤、鼓勵市民汰換老舊汽機車、推動電動公車及iBike倍增計畫等諸多政策展現成效，也讓PM2.5逐年降低。

台中市環保局29日舉行空氣品質改善委員會，副市長陳子敬、環保局長陳宏益、建設局長陳大田、水利局長范世億、消防局長曾進財等人皆出席；陳子敬表示，市府近3年來持續推動「藍天白雲」行動計畫，以「先公後私、先大後小」兩大原則，從固定源、移動源及逸散源多方面管制，持續推動各項空污改善措施。

▲台中市PM2.5創空污季新低。（圖／台中市政府提供）

▲台中市空氣品質改善委員會指PM2.5創空污季新低。（圖／台中市政府提供）

陳宏益指出，每逢3、4月就是民俗活動的大月，環保局也偕同民政局，宣導各大廟宇與民眾減少燃放爆竹，多以掌聲或電子鞭炮替代炮聲，除可減少空氣污染外，也可減少信徒暴露於空污中。

陳宏益也說，民眾可至四大超商使用「以功代金」代收管道，將購買紙錢、香支的金額捐獻給弱勢團體做功德，或「以米代金」代替金紙及「電子香」代替香支，一同響應「環保祭祀」，也讓台中市空氣品質更好。

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PM2.5空汙季空氣品質民俗宗教

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