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民俗「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」　登錄雲林縣無形文化資產

▲「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」民俗活動通過登錄為雲林縣民俗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」民俗活動通過登錄為雲林縣民俗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」民俗活動係從農曆正月十五日元宵節起連續4天3夜舉行夜巡繞庄，3度提報民俗文資登錄，在地青年組將軍會、文史工作坊投入記錄文史工作，具有強烈之意願推廣、傳承該項民俗活動並於2021年審議通過登錄為雲林縣民俗。今(23)日上午由縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君頒授登錄證書。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣擁有豐厚的無形文化資產，目前已有37位保存者，分別為10項民俗、8位文化資產保存技術、12位傳統工藝及7位項傳統表演藝術。「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」民俗活動期間當地民眾均積極參與各項搏龜、接駕等活動，顯見民間認同度高，能持續自主自發地參與。

2015年恢復的「射火馬」源自嘉慶年間當地瘟疫事件、面桶炮因避免炮火損壞稻埕；正月迎媽祖則配合當地農事，種種民俗內容皆係反映水林當地生活、社會、歷史背景，顯著反映族群或地方社會生活及文化之特色。

文化觀光處長陳璧君表示，「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」係於2021年審議通過分別登錄為雲林縣民俗。民俗「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」認定保存團體為順天宮，該團體持續主辦蕃薯寮媽元宵夜巡祭典活動，對於夜巡知識、技術與文化表現形式均熟悉，水林具有其文化特色，且亦歷經大航海的精采時代，為保存、推廣及深耕水林當地文化，

縣府後續將依據文化資產保存法辦理保存維護計畫，鼓勵及協助各保存團體辦理各項目之紀錄、建檔及推廣活化等工作，希冀透過相關計畫完善的保存與傳承各項無形文化資產。為讓更多民眾了解水林多采多姿的文化特色，縣府推動健康運動結合在地文化，預計於5月15日辦理水林十寨健走活動，歡迎大家一起來認識水林十寨。

▲「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」民俗活動通過登錄為雲林縣民俗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」民俗活動通過登錄為雲林縣民俗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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