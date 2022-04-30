朴子市公所母親節活動　 因應疫情取消餐宴改發禮卷

▲ 朴子市公所母親節活動28位模範母親接受表揚，另因應疫情取消餐宴改發禮卷 。（圖／朴子市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為宣揚孝道及感恩母親，朴子市公所30日於公所前市民廣場舉行「111年度模範母親表揚活動」，參與貴賓有翁重鈞立委、黃嫈珺議員、李國勝議員、代表會黃星亮主席、黃陳伯蓮代表、邱鉦荃代表、黃小文代表、各里里長、理事長等貴賓出席。市長吳品叡致頒匾額表揚，今年取消餐會方式藉由簡單隆重的公開表揚方式向模範母親們致意。





朴子市本年度28位模範母親經各里遴選推薦，其中內厝里張碧春女士高齡92歲及崁前里陳王見女士高齡92歲，還有永和里陳侯缺女士高齡90歲，身體健康在眾多兒孫的簇擁下接受表揚，格外歡喜。在場模範母親刻苦耐勞、奉獻自我的精神都相當令人敬佩，堪為各界楷模。





吳品叡表示，今年模範母親表揚活動照常舉辦，因應疫情取消活動餐敘，改發三千五百元餐券，讓接受表揚的模範母親和家人在疫情緩解時聚餐或是回家享用，表揚活動場地也因戶外通風且寬闊可保持距離，選定於公所前市民廣場。



吳品叡表示，女性婚後身兼數職，為人妻、人媳、人母，升格阿嬤還協助照顧孫子，長年照顧家庭生活起居為家人付出，十分辛苦和偉大，母親總把最好的留給子女，希望家人記得感謝母親，平時珍惜與母親相處的每一時刻。