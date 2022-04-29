兩岸母親節線上音樂會　雲南攜手澎湖締結溫馨山海情

▲2022母親節雲澎線上音樂會。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

2022母親節雲澎「山海情深·感恩前行」線上音樂會昨（28）日在雲南玉溪和台灣澎湖兩地線上同步舉行。這場活動透過原創歌曲及耳熟能詳的民謠，以溫馨的場面提前慶祝母親節，此外，這也是雲南及澎湖暨2021年共同舉辦音樂創作交流活動後，再度牽起大山及大海之間的情誼。

▲參與線上音樂會的澎湖嘉賓透過線上直播觀看表演。（圖／主辦方提供）

這場線上音樂會由雲南音樂人率先登場，民族樂曲《金蛇狂舞》及《山海情深》揭開序幕，《外婆的澎湖灣》、《感恩的心》、《我的未來不是夢》等台灣耳熟能詳的歌曲也在音樂會上唱響，讓守在線上的兩岸網友一同享受視覺與聽覺的盛宴。

▲雲南省台辦主任王忠。（圖／主辦方提供）

雲南省台辦主任、雲南省海峽兩岸交流促進會會長王忠在致詞時表示，音樂會旨在用歌聲架起友誼的橋梁，共同感受民族音樂的魅力，弘揚中華民族慈孝、敬母、感恩的傳統美德，「近年，雲南與澎湖共同努力，克服疫情影響，不斷加強各領域交流合作，先後開展雲澎音樂原創交流、昆明澎湖旅遊文化交流、普洱澎湖旅遊網上直播等一系列交流活動，使雲澎交流不斷線，聯繫更熱絡，合作更密切，心與心的距離更近。」

澎湖縣縣長賴峰偉則強調，澎湖有大海，雲南有大山，雖然隔了千里遠，但我們山海相繫，「在疫情下還能與雲南通過線上音樂會的形式來傳遞情感，衷心祝願大家平安健康，也期待疫情過後兩地之間的交流能更加密切。」

這場線上音樂會除參與的表演者，與會嘉賓還包括，澎湖縣長賴峰偉、澎湖副議長陳雙全、知名政治評論家邱毅、馬公市長葉竹林、澎湖旅遊協會理事長陳仁和、澎湖五德養殖場負責人張夢馨、澎湖知名音樂人陳宏銘以及雲南省台辦、省台聯台盟、省音樂家協會、玉溪市台辦等單位相關負責人，《山海情深》作詞、作曲人施袁喜、孔雲峰。