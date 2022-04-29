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台灣火鶴花品種熱銷海外　黃偉哲向國人推薦母親節送花新選擇

▲林芳珠前理事長（左一）、農業局農務科許文耀科長（右二）、顏豐生理事長（右一），向民眾力推火鶴火等產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林芳珠前理事長（左一）、農業局農務科許文耀科長、顏豐生理事長（右一），向民眾力推火鶴火等產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

母親節即將到來，台南市長黃偉哲推薦母親節為母親奉上代表熱情、關懷與祝福花語的火鶴花，感謝母親辛勞，火鶴花花形如心，台語發音更有「乎好」音義，最適合在母親節送給媽媽，加上近期疫情嚴峻，希望北漂或擔心疫情傳播之子女，能透過農業局提供的網站，線上購買火鶴花禮盒送給母親，獻上最真誠祝福。

農業局長李建裕表示，火鶴花花期持久，全年均能開花，適合盆栽、切花或庭園植栽美化，也是台灣外銷十大花卉之一。過去台灣多種植荷蘭培育之品種，近期台灣農政研究單位培育出相當優良品種，並且熱銷海外，是消費者購買火鶴花新的選擇。

▲林芳珠前理事長（左一）、農業局農務科許文耀科長（右二）、顏豐生理事長（右一），向民眾力推火鶴火等產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

火鶴花協會理事長顏豐生也表示，火鶴花「高雄3號-紅鈴」及「台農7號-新貴粉」為近年台灣育種出來的品系，其中「紅鈴」不僅耐熱性佳、外型亮眼討喜，生長速度也快，有利農民栽培生產；「新貴粉」則是成功克服以往火鶴花易褪色問題，且花色為深受民眾喜愛的粉色系。這兩品種在國際外銷市場獲得相當大的成功，前三大出口國分別為日本、新加坡和澳大利亞，每年平均外銷8百萬至9百萬枝。

▲林芳珠前理事長（左一）、農業局農務科許文耀科長（右二）、顏豐生理事長（右一），向民眾力推火鶴火等產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕進一步表示，南市火鶴花生產面積53公頃，生產面積全國第一，占全台生產面積36.6％，其中又以六甲區為台南市最大產區，生產面積約20公頃。在疫情嚴峻期間，農業局與火鶴花業者提供網購服務，身在異鄉的旅人、遊子不用跨區移動及擔心疫情傳播，只要在網路上下單，就能將象徵關懷及祝福火鶴花禮盒獻給母親，對母親致上最深的感謝。

網購：台南六甲百芳農場（網址：https://www.facebook.com/BaiFangFarm，聯絡電話：0937-496598）及安生園藝行（聯絡電話：0955-854777）。

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