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眾多資深藝人指定使用　媽媽瘦腰就靠「這款」了！

▲▼黑科技,石墨烯,腰夾,母親節,健康。（圖／品牌提供）

 【企劃特輯】

還在煩惱母親節要送媽媽什麼禮物?當然是送「健康」最好了！「黑科技石墨烯腰夾」使用全新的石墨烯，一起幫媽媽「撐腰」再「瘦腰」，母親節請媽媽吃大餐完全沒負擔！

「腰夾」原本是被當成支撐、舒緩和保護腰部的工具，但現在有業者改良製作的材質和方式，將PP石墨烯導入傳統腰夾裡，透過高遠紅外線共振、提升循環代謝外，再加上有針對腰部穴位加壓的能量「彈力磁石條」，竟然從平凡的腰夾變成了瘦身、消除肚腩的神器；有人天天配戴石墨烯腰夾，竟然一個月內就減了兩吋腰，網友在臉書分享後，讓這款石墨烯腰夾意外爆紅，在市面上狂銷熱賣數萬條。

坐著就能瘦　不動也能瘦　隨時燃燒卡路里

「黑科技石墨烯腰夾」在導熱循環方面，超越目前已知的其它所有原料，經過實際測試：只要配戴3分鐘，石墨烯能量就能開始產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於慢跑1小時的效果，約可燃燒400大卡；每天配戴著石墨烯腰夾行走，等同讓熱量的消耗率提高了數倍，就算沒足夠的時間運動，也可以達到時時刻刻爆汗的有氧效果。

▲▼黑科技,石墨烯,腰夾,母親節,健康。（圖／品牌提供）

▲「黑科技石墨烯腰夾」功效神速，隨時爆汗排毒。[官方優惠組]

▲▼黑科技,石墨烯,腰夾,母親節,健康。（圖／品牌提供）

▲經人體實際測試，「黑科技石墨烯腰夾」確實有溫熱效果。[東森購物網優惠組]

▲▼黑科技,石墨烯,腰夾,母親節,健康。（圖／品牌提供）

▲第三方公正單位檢測報告，證實能夠釋放遠紅外線，並且升溫效果明顯。

精準穴位加壓　減緩腰腹不適　找回年輕的身手

除了可以爆汗、有氧、加速腹部脂肪代謝之外，這款醫療級的石墨烯腰夾內建「高彈力PP支柱」，可以針對腰部、腹部等各穴位給予加壓按摩；另外設計了「彈力磁石條」，針對人體各種腰部疾病也有很好的舒緩效果；「黑科技石墨烯腰夾」會產生高能量微電流，釋放負離子，達到如同針灸電療般的功效，尤其是對腰部痠痛、脊椎不適的部位更有讓人意想不到的改善效果，深受腰疾所苦的人再也不必天天辛苦跑復健診所了！

▲▼黑科技,石墨烯,腰夾,母親節,健康。（圖／品牌提供）

▲資深藝人「董月花」的最愛，年半過百至今仍是一尾活龍。

▲▼黑科技,石墨烯,腰夾,母親節,健康。（圖／品牌提供）

▲支撐、輔正、按摩、舒緩壓力，用過都說讚，用過就回不去了。

激活全身回春　促進循環　到老還是一尾活龍

全新2.0版石墨烯腰夾，透過它高傳導性的特色，能夠讓配戴者在5分鐘就感受到全身血流被帶動，這樣的活化有助於淋巴連結循環、有效改善血氧過低而出現的手腳酸麻；也因為帶動了全身的循環，對於有退化性關節炎、脂肪肝、腎水腫、更年期障礙等問題的人來說有良好的改善。藝人高群、董至成、貝蒂、趙心妍都十分推薦，且母親節將至，為了媽媽和全家人的健康「黑科技石墨烯腰夾」絕對是必備神器！ 

▲▼黑科技,石墨烯,腰夾,母親節,健康。（圖／品牌提供）

坐著就能「腰瘦」哪裡買?

●官方優惠組：https://ppweb.tw/aj7Hv

●東森購物網優惠組：https://chshop.work/nKwhQ

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●客服電話：0800-520-367

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

https://www.youtube.com/watch?v=nNOBR9424Ls

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關鍵字：

黑科技石墨烯腰夾母親節健康

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