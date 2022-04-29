靜思書軒產品上架東森購物網　母親節全館85折起

▲因近期疫情升溫，靜思書軒推出的防疫首選-淨斯本草飲格外暢銷。（圖／東森購物提供，下同）

生活中心／綜合報導

疫情近來持續升溫，使得民生及防疫用品的需求大幅增加，東森購物網和慈濟靜思書軒攜手合作，推出250項商品，其中防疫提升免疫力的「淨斯本草飲」，獲熱列迴響，為慶祝即將到來的母親節，靜思書軒加碼推出全館85折起優惠，東森幣最高現折8%，以及滿額贈活動，盼能和大家一起挺過這波疫情。

東森購物網與靜思書軒合作，今年一月開始靜思書軒商品在東森購物網開始上架販售，包含環保日用品、天然素食食品、書籍等250項商品，由於疫情仍在持續蔓延，靜思書軒推出的防疫首選-淨斯本草飲格外暢銷，嚴選八種草本成份：艾葉、麥冬、魚腥草、桔梗、魚針草、甘草、紫蘇葉、菊花，多種草本配方，提升保護力，系列產品淨斯本草飲濃縮液、淨斯本草滴露也都成了近期主打商品。

▲今年一月起靜思書軒商品在東森購物網上架販售，包含環保日用品、天然素食食品、書籍等250項商品，歡慶母親節，靜思書軒加碼推出全館85折起優惠，東森幣最高現折8%，滿額再送靜思袋茶、限量品茗陶瓷杯。

除了和防疫相關的產品，靜思書軒在東森購物網上架產品從吃的到用的一應俱全，例如有堅果、紅茶包、益生菌、本草淨皂、唐風杯碗筷等等，品質主打環保材質，食品強調全素，每一款都是精心打造。

靜思書軒設立以來，產品以「環保、自然、健康」為理念，其中慈濟三義自然生態茶園所生產的茶品，採用傳統農耕技法，不施農藥與化肥，順應節氣與自然界食物鏈循環，落實有機農法，取其豆渣發酵後做肥料，更是靜思茶高品質的保證，最後成功轉型為有機無污染的生態茶園，體內環保健康，為疫情之下必要需求，每日攝取適量堅果，堅果內不飽和脂肪酸可降低血脂，益生菌補充可改善體內菌叢生態，提高免疫力，增進身體戰備機能。

▲靜思書軒營運長蔡青兒表示，除了實體門市，這次靜思書軒包含環保日用品、天然素食食品、書籍等250項商品也能在東森上架，於網路廣為流通，跟更多人分享美善心意的產品是很好的事。

目前靜思書軒在全球有一百多間，在台灣的相關門市有七十五間，靜思書軒營運長蔡青兒表示，靜思書軒由靜思志業專款設立，不僅支持著靜思精舍的日常收支，更傳承證嚴法師的思想，期望串起人與人之間無私的愛，為「淨化人心」默默耕耘，販售的產品，不僅讓民眾吃得健康，也能用得安心。

東森購物網對於公益向來也不遺餘力，「愛的早餐」計畫推出至今已16年，這次與靜思書軒合作，共同推廣好的商品，包含環保日用品、天然素食食品、書籍等250項商品，更在母親節推出產品85折起，以及東森幣最高現折8%，滿額再送靜思袋茶、限量品茗陶瓷杯等，盼共度疫情難關，也期望所有人身體健康。