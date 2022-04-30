南投+43！2同班小一生居隔陰轉陽　下周意願書回報將速打疫苗

▲南投今新增43例確診者，其中2例為外縣市個案（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布新增確診人數43例，其中含外縣市2例，已轉外縣市衛生局，縣內共計41例；依據感染來源分類：家庭感染15例（36.6％）、其他感染未明15例（36.6％）、職場感染4例（9.8％）、校園感染4例（9.8%）、朋友感染3例（7.2％）。

確診個案中有2名國小一年級同班學童確診，2生因同班同學確診而被匡列居家隔離，其中一位28日晚間有腹瀉情形，29日早上出現高燒、咳嗽現象，另一人在昨天也有喉嚨痛、咳嗽症狀，經衛生局轉介就醫採檢分別確診（CT值16.3、16.9），目前該班已有居隔期間陰轉陽確診個案2人，已持續嚴密監測該班級同學健康情形。

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此外，旅行團確診個案仍持續發生：某確診者已接種3劑疫苗，日前與朋友參加18人金門旅遊團後，一起旅行的友人夫妻不幸確診，確診者29日開始有倦怠、喉嚨沙啞現象，趕緊自行去藥局購買快篩試劑，快篩結果為陽性，經通報衛生局協助轉介至醫院進行PCR採檢陽性（CT值16.5），目前居家照護中。

今日確診者依鄉鎮別：草屯鎮15例、南投市10例、竹山鎮4例、中寮鄉3例、名間鄉2例、埔里鎮2例、國姓鄉2例、魚池鄉1例、集集鎮1例、信義鄉1例；目前居家隔離人數451例、居家照護人數113例，今日已解除隔離人數135例，住院中重症0例。

縣府衛生局長陳南松指出，針對6至11歲幼童接種新冠疫苗，及12至18歲學生第3劑的疫苗接種時程，已與縣府教育處進行密切規劃中：預計下周家長意願書回報接種人數確認後，就會儘速指派醫療院所與學校充分配合，至校園提供一站式接種服務，營造友善舒適的接種環境，同時請校方協助向學生說明接種程序、衛教宣導並適時對安撫情緒，家長亦可逕洽縣內86家新冠疫苗合約院所，自行帶幼童去接種。

陳南松提醒民眾若有上呼吸道症狀（咳嗽、發燒、流鼻水等），請在家多休息、勿出入公共場域，多喝水、勤洗手、出門務必戴好口罩、注意咳嗽禮儀，另非必要時應減少參加旅遊活動，若須參加活動請做好自我防疫措施。