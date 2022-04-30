北京五一連假「電影院全關」　去各類公共場所都要陰性證明

▲北京爆發新一波疫情。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

五一連假前夕，北京市官方突然宣布，民眾進入全市各類公共場所，包括郊區的景區、酒店、民宿等，須持48小時內核酸檢測陰性證明。同時，全市影院暫停電影放映活動，演出場所、娛樂場所也都暫停經營。

北京市官方表示，為落實「動態清零」總方針和「四早」要求，有效應對Omicron變異株傳播風險，打好防控主動仗，確保首都正常生活、生產秩序，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定，「五一」期間，市民群眾進入全市各類公共場所，包括郊區的景區、酒店、民宿等，須持48小時內核酸檢測陰性證明。

北京市官方指出，「五一」假期後，全市上班上學人員須持48小時內核酸檢測陰性證明，方可返崗工作、返校學習。自5月5日起，進入各類公共場所、乘坐公共交通工具等，均須持有7日內核酸檢測陰性證明。有特定防疫要求的，組織管理方可縮短核酸檢測時間要求。

北京市電影局也宣布，根據首都當前疫情防控的需要，為確保首都防疫安全，「五一」假期（4月30日至5月4日），全市影院暫停電影放映活動。

北京市官方還說，為確保首都防疫安全和市民群眾身體健康，確保滿足市民群眾節假日多樣化、個性化、高品質的文化和旅遊需求，讓市民群眾過一個安全、健康、歡樂、祥和的「五一」假期，在全市範圍內暫停演出場所、娛樂場所、互聯網上網服務場所經營活動，並繼續在全市範圍內暫停文化藝術類校外培訓機構線下培訓活動、旅行社經營市民「在京團隊旅遊」業務。

相關措施公布後，許多北京的網友在網路上留言抱怨，「假期前一天的晚上才公布，我票都買好了，又得退票。」「這連假也太慘了，根本哪都去不了。」「沒有娛樂放甚麼連假？乾脆讓大家上班算了吧！」