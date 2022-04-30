台東+58！新增13師生確診　兒童疫苗5／4開打

▲台東今日新增58確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(30)日新增58名確診者，疫調結果初步推論，年齡介於0歲-96歲不等，皆屬輕症。28例為密切接觸者確診，27例感染源待釐清、3例可傳染期有外縣市足跡。

從初步疫調了解，28例密切接觸者確診個案中，3例為同校、5例為職場、2例關山宗教活動延伸以及、18例為親友接觸傳染。個案相關足跡皆已由環保局進行戶外清消，全縣累計匡列1620人，其中1101位仍未解隔。另外，在新增個案中，台東市中華路一段東亮雞排店內有員工4名確診，提醒民眾在4/27到4/29日有前往購買者，多關注自身健康狀況。

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衛生局也再次呼籲，確診者於家中執行「居家照護」或於「加強型集中檢疫所」皆須滿10天才可外出，並且進行7天自主健康管理，禁止聚餐、聚會等。另外針對確診個案密切接觸者執行居家隔離3+4(3天居家隔離+4天自主防疫)期間，自主防疫期務必嚴格落實防疫措施：一、快篩陰性才可外出採買必需品但須全程配戴口罩。二、如果未出門可不做快篩，但出現症狀仍要作快篩。三、禁止餐廳內用餐、聚會、前往人潮擁擠場所、與不特定對象接觸。四、不到校上課，但可「正常上班」。

另外，今日校園新增12生、1師確診，累計確診已有102生、8師。新增的暫停實體課程資訊有：光明國小全校延長至5/4；新增的有大王國小2班級4/30至5/6、霧鹿國小含附幼全校4/29至5/5、康樂國小1班級4/30、東大附小1班級4/30至5/6、何嘉仁幼兒園及安親班各1班級4/29至5/5、多多路幼兒園1班級4/30至5/6。

教育處表示，預計5/4開始陸續安排校園內滿6到11歲學童接種疫苗，預定5月下旬全縣接種完畢。但為尊重家長選擇權及意願，部分學校已於上禮拜提供接種意願書給家長，讓家長有充分時間考慮，最慢5/9前回報即可。學校方面則會主動聯繫衛生所預約入校施打時間，台東市區則盡力協調醫院協助。目前幾所學校已暫定施打時間，紅葉國小5/4，興隆國小5/9，南王、知本、建和、新興、嘉蘭及綠島國小5/13，東河5/16，加拿、鹿野國小5/17，光明國小約5/18，馬蘭國小5/24。

另外社會處表示，由於疫情造成匡列人數突增，且因應居家隔離期間縮短成3+4天的居隔政策，日前由縣府社會處與各公所協助發放送給被匡列居家隔離民眾的TT守護包，在考量發送時效以及守護包資源能提供給更需要者，自28日起暫停提供居家隔離3日的民眾，全力守護需居家照護（10日）的確診者，陪伴在家居隔的確診者早日恢復健康。