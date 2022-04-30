傳民眾為領保險揪團做PCR　林右昌重批：浪費資源的害群之馬

▲0430基隆疫情記者會。（圖／翻攝自林右昌臉書）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆今（30）日新增本土715例，市長林右昌稍早提到，有關最近聽說部分為了領保險理賠的人，三不五時就到社區篩檢站採檢，浪費醫療資源，是否考慮像北市一樣，實施快篩陽性才到社區篩檢站採檢？林右昌批評這樣的心態「非常不可取」，是害群之馬，浪費社會資源，但假使快篩試劑能夠普遍化，他也十分支持此政策，避免資源浪費。

林右昌強調，政府設立社區篩檢站是為了公衛防疫，希望找出社區感染病例，主要是讓有接觸疑慮或是被匡列者以及已經快篩陽性的民眾進行篩檢。

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林右昌補充，基隆市社區篩檢做得比較落實且徹底，基隆的人口數是台北市的1/9，是新北市的1/12，但是每天篩檢量將近4000人次，甚至比台北市還多，累計達9萬4304人次，已達全市人口的25.76%。更聽說還有雙北民眾在雙北排不到，特別開車跑到基隆做PCR篩檢，還說很划算，「我覺得這樣實在很扭曲！不應該用這樣的心態來看待公衛篩檢」

林右昌說，政府幫民眾做PCR並不是沒有成本的，一例PCR篩檢大約要花費1600元以上的成本，除了醫療資源，也包括人力與場地等資源，有醫檢師、有醫護人員的付出等，這些都是大家看不到的成本。如果民眾不自律，沒有公德心，為了個人利益濫用政府的善意，市府也會針對政策做滾動檢討做相關限制。