基隆+715！明加開疫苗集中施打站　林右昌：65歲↑贈500元禮券

▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心30日公布國內本土病例新增1萬5033例，其中基隆新增715例。對此，基隆市長林右昌在記者會上表示，5月1日加開1天莫德納、高端疫苗集中施打站，上午8點30分至11點30分及下午1點30分至下午4點30分，請民眾攜帶小黃卡與健保卡至基隆港務公司施打。他提醒，65歲以上長者只要接種基礎劑或追加劑，都可以獲得500元禮券。

林右昌針對疫情說明，今天基隆的確診是715例，在這715例中，男女比例（男性332人、女性383人）；年齡別以35-44歲最高，有124人占比17%，其次是25-34歲有114人占比16%，另外75歲以上的長者有24人，65-74歲有61人，6歲以下有50人。

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林右昌表示，基隆居家隔離人數2228人，較昨天減少625人，自主健康管理為22人，較昨天減少14人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢3828人次，今天早上共計篩檢1540人次；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢9萬4304人次。

至於本市快篩陽性的專線，昨天有79個快篩陽性進線，18例PCR陽，1例PCR陰，60例已驗未出；今天上午有45個快篩陽性進線，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。

林右昌說，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有147床，目前已收治105床，還有42個空床數，空床率28.6％。全市校園停課的部分，全校停課的有3所小學和7間幼兒園，預防性停課的有2個幼兒園，部分停班的學校包括高中職11校、國中11校、國小25校以及23個幼兒園，共計195班。

林右昌表示，本市推動之「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日已累計評估1992人，利用快速通道的有1067人，有1664人完成健康條件審核，符合資格已派案1210人，另有454人不符合資格。

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