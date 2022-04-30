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彰化檳榔攤情糾！男友送愛心便當「巧遇好感男」　怒糾眾護花開打

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣彰南路二段一處檳榔攤前28日深夜爆發街頭鬥毆，13名男子一言不合當街抄起球棒開打，雙方在馬路上揮棒、追逐，還一度打到分隔島上，嚇壞不少路過民眾；警方獲報後出動快打警力到場，但涉案群眾已經逃散，經調閱監視器後迅速將13名嫌犯逮捕，初步了解，雙方係因檳榔攤女西施引起的感情糾紛而發生衝突，全案依妨害秩序罪、毀損罪移送彰化地檢署偵辦。

▲▼彰化檳榔攤情糾，13人鬥毆。（圖／翻攝社會事）

▲彰化檳榔攤情糾，釀成13人街頭鬥毆。（圖／翻攝社會事）

民眾錄影拍下，雙方人馬將轎車直接打橫停在馬路上，一群凶神惡煞下車後，雙方不由分說當即抄起球棒、棍棒當街開打叫囂，甚至還在街頭追逐，一度跨越中央分隔島，馬路瞬間變戰場，雙方打得不可開交，誇張景象嚇壞路過民眾。

彰化分局警方28日深夜獲報後立即出動快打警力到場，惟眾人早已鳥獸散，現場僅2名犯嫌受傷，當下立即協助將2人送醫，並調閱監視器畫面，還原現場雙方共計13名涉案，專案小組立即調派警力分別前往查緝，連夜將13名涉案犯嫌查緝到案，並起出棒球棍、手電筒刀的證物。

根據調查，23歲的吳姓男子對在檳榔攤上班的20歲西施有好感，時常上門買檳榔，此事也被檳榔西施的24歲林姓男友得知。28日晚間，林男要送愛心便當給女友吃時，恰巧遇到又到檳榔攤買檳榔的吳男，雙方一言不合爆發衝突，當即糾眾鬥毆。警方清查涉案13人尚無幫派背景，全案依妨害秩序罪、毀損罪移送彰化地檢署偵辦。過程中車輛涉及危險駕駛、闖紅燈等違規行為，一併予以交通違規告發。

▼警方查扣球棒、手電筒刀等證物。（圖／警方提供）

▲▼彰化檳榔攤情糾，13人鬥毆。（圖／警方提供）

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