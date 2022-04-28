彰化+103！快篩劑1箱78盒20分鐘賣完　為考統測高中生也排隊

記者唐詠絮／彰化報導

指揮中心今日宣布台灣首度破萬，新增11353例本土病例，再創歷史新高，彰化今天單日確診人數103例，為因應防疫，快篩實名制於今天上路，彰化縣內有193家社區藥局配合，員林市日信藥局下午開賣便湧進排隊人潮，一箱78盒不到20分鐘售罄。

▲彰化民眾藥局前排隊買快篩劑。（圖／記者唐詠絮攝）

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日信藥局下午2點開賣便湧進人潮，警方也到場關切，現場有一群即將參加統測考試的高中職學生，到場買快篩劑備用，也有婦人為了在台北工作讀書的子女，到場排隊，一箱78盒不到20分鐘完售，藥師張維勳也提醒民眾，務必戴口罩消毒勤洗手，避免出入人群眾多的公共場域。

另外彰化縣確診人數已從昨天99人攀升到今天103人，其中38人屬外縣市感染，佔確診人數的3成，縣內感染45人，有20人感染源仍在調查中，高中、國中、國小暫停實體課程至少7天的班級數昨天23班，今天新增8班來到31班，幼兒園的部分昨天有16班，今天新增2班變成18班，而補習班預防性停課從1家增加到現在4家。

雖然不提供確診者足跡，但防疫消毒大隊不停歇，仍持續依據衛生局疫調結果，擴大匡列確診者住宅及活動區域進行消毒，以最嚴格規格持續執行防疫工作，降低疫情衝擊。

▲彰化4月28日新增103本土案例。（圖／彰化縣政府提供）

另外彰化縣依循中央政策不提供確診者足跡，造成民眾心急如焚，清消作業是不是也因此暫停，對此環保局指出，自去年全國疫情緊繃之際，環保局立即協調26鄉鎮市公所清潔隊臨時編組成立防疫消毒大隊，人力由原先306人逐步擴充迄今已達504人。

▲彰化清消。（圖／彰化縣政府提供）

局長江培根指出，防疫消毒大隊除可針對確診者住宅及活動足跡等擴大匡列區域範圍加強消毒外，亦可有效針對疫情期間由各公所轄區人潮聚集的戶外公共區域，定期進行預防性消毒工作，入學測驗等大型考試及其他大型活動結束後，消毒大隊也都會立即進場執行各考場校園、活動場地及周邊公共空間設施消毒作業，請民眾切勿擔憂。