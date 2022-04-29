彰化暴增近1倍！新增194確診　縣內145班級停課

▲彰化今新增194例。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣政府公布29日本土確診個案新增194例，較昨日103例暴增近1倍，其中82人屬於外縣市感染，縣內感染有75人，尚有37例正在疫調中。今日縣內國高中以下包含幼兒園、補習班，停課7天的共有141班，另有3班及1家補習班預防性停課1天，今日共有145班停課。昨日家用快篩試劑販售實名制上路，縣長王惠美親至花壇某藥局察看情形，發現試劑已全數完售，王惠美說，感謝藥師公會理事長及全體醫事人員共同加入來參與公衛，一起守護彰化縣民的健康。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，今日彰化新增確診人數有194例，其中已青壯年最多，為6至7成，18歲以下佔25.7%，65歲以上則是7%。截至今日，縣內第一劑疫苗接種率提升2%，第三劑較多，為20%，提醒民眾，許多工作場域若沒完成第三劑疫苗施打就無法進入，請盡快接種疫苗。

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▲確診年齡層公布。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯指出，縣內暫停實體課程至少7天的有3所高中（7班）、3所國中（3班）、17所國小（31班）、1所幼兒園全園（7班）、16所幼兒園（17班）、21家補習班；預防性停課7天有1所國小全校（55班）；預防性停課至少1天則有2所國中（2班）、1所幼兒園 （1班）、1家補習班。

▲彰化縣內今日停課情形。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯說，縣內的個案幾乎都是交互感染，許多都是從社交場所感染，因聚會中好朋友之間實際上戴口罩的人並不多，反而是工作場域會較慎重。目前最關切的還是65歲以上長者，屬重症的高危險群，中央正在規劃抗病毒藥物，屆時準備好就會啟動。