載人妻摩鐵「吃東西」慘出包　他狠撞「5人抓姦團」下場出爐

▲已婚的粘姓男子去年和人妻一起上摩鐵「吃東西」被抓包，竟狠撞人妻丈夫帶來的抓姦親友團。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／彰化報導

粘姓男子和劉姓女子分別為有配偶之人，卻在今年2月一起到摩鐵「吃東西」，不料因為風聲走漏，被劉女丈夫親友得知，一群人報警後守在摩鐵前準備抓姦，沒想到粘男才剛把車駛出房門就看見劉女丈夫的親友團，竟直接加速衝撞抓姦親友團，造成一行5人全部掛彩，事後怒告粘男殺人未遂。一審，法院依傷害罪判粘男有期徒刑1年6月；案件經上訴至二審後，法院仍認為粘男犯行無法構成殺人未遂罪，依傷害罪判處粘男有期徒刑1年3月。

粘姓男子和劉姓女子2人分別為已婚之人，去年2月，劉女被丈夫兄嫂和兄嫂的妹妹目擊她坐上粘男的車輛，2人隨即駕車尾隨在後，在確定2人進入摩鐵後，立即通知劉女丈夫等人前來，同時報警準備抓姦，一行5人蹲守在摩鐵房前準備來個人贓俱獲。

未料，當粘男載著劉女準備自房門駛出時，看到這群「抓姦親友團」，粘男為求脫身，竟直接加速行駛離去，造成劉女丈夫當場因撞擊力道被噴飛彈起，撞上擋風玻璃，5人全部掛彩，其中一人的iPhone X還因此損壞，所幸皆無生命危險。事後，劉女丈夫等親友，也怒告粘男殺人未遂。

訊據時，粘男坦承確實有造成劉女丈夫等親友團5人傷害，但強調並沒有任何殺人或故意傷害之意，並向檢察官辯稱，他知道和劉女出現的場合不對，擔心劉女丈夫會誤會，且當時劉女向他表示，她老公很暴力，叫他趕快離開，為避免不必要的誤會，因此才急著要離開。

粘男指出，他將車輛駛出時車庫，只有看到劉女丈夫，但不知道有沒有撞到人，是直到駛離汽車旅館後發現右側擋風玻璃碎裂，才知道有撞到人，而他急著要離開，也是為了要維護劉女的清白等語。

▲法官勘驗員警所繪製之現場地圖，認為粘男開車衝撞抓姦親友團後，未再有傷害行為，顯然為求脫身，難認有殺人之故意。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



不過法官勘驗監視器畫面時，卻發現當粘男準備駛出車庫時，有一女子喊：「出來了！出來了！」劉女丈夫等一行人走向車庫，粘男所駕駛車輛見狀有停頓一下，便立即加速轉彎，依序撞上抓姦親友團，現場一片混亂，尖叫聲和撞擊聲不斷，顯見粘男明知抓姦親友團在車輛行經的路線上，卻仍繼續開車往前並撞擊，意圖駛離汽車旅館，直到最後才被警方攔停，因此不採信粘男的證詞。

至於抓姦親友團怒告粘男殺人未遂等，但法官審理後指出，粘男衝撞一干人等，造成劉女丈夫等人因此被撞飛等行為固然有危險性，從理論上無法完全排除發生死亡結果之可能性，但綜合粘男犯罪動機、行為手段、凶器種類與5人傷勢等後，認為粘男為求脫身，明知親友團站在車道上，卻仍直接開車衝撞難有殺人犯意。一審，依傷害罪判處粘男有期徒刑1年6月。

案經上訴至二審後，法官也勘驗員警現場測繪的入口距離，與粘男駕駛路險等證據，指出粘男駕車出來後須先右轉駕駛約7公尺距離，再右轉駕駛約5公尺行經摩鐵櫃檯前方後才能左轉進入道路，依現場道路狀況、駕駛車輛所需加速時間、距離等因素來看，客觀上來看粘男並無高速衝撞劉男抓姦親友團的可能。

法官指出，粘男當時才剛從車庫開出來，他撞上抓姦親友團時雖未煞車，但因當時車輛才剛起步，加上直線距離短，縱使粘男友加速行駛，但也尚未到達高速狀態，撞擊力道縱然不輕但仍屬有限。

法官表示，抓姦親友團一行5人儘管全都掛彩，但傷勢均為輕傷，粘男撞傷親友團後便隨即駛離，並無再有攻擊行為，勘認粘男當時為急欲駕車逃離現場，才會開車撞人，難認粘男有殺人之故意。

台中高分院審理後指出，粘男犯後已坦承全部犯行，並已賠償抓姦親友團19萬元，審酌其因與劉女一同進入摩鐵獨處，粘在知道劉女丈夫到場後，為避免劉女遭到丈夫追究而欲快速離開現場，其明知前方站有5人，卻無視於此，直接駕車衝撞，儘管主觀上並無殺人之犯意，但其行為仍有相當之危險性，衡量粘男已賠償19萬元，改判粘男有期徒刑1年3月。全案仍可上訴。