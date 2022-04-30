南韓現役軍官向北韓駭客洩密！收受巨額虛擬貨幣　駭取軍事情報

▲遠在海外的北韓駭客，利用Telegram為媒介，指示南韓現役軍官洩露軍事機密。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓傳出破獲首宗現役軍官遭北韓（朝鮮）諜報員挖角，進而洩露國家軍事機密情報的案件！虛擬貨幣交易所李姓執行長獲得價值約60萬美元的虛擬貨幣後，為其牽線挖角南韓軍官，而A姓大尉則透過大學同學牽線聯繫上北韓諜報員，2人分別透過擷取畫面、攝錄偷拍、電子遠距監控等方式洩露軍事機密，最後遭南韓檢警羈押起訴。

根據韓媒《朝鮮日報》、《紐西斯通訊社》，南韓軍事安保支援司令部、警察廳國家搜查本部28日指出，南韓檢警近日破獲一樁現役軍人向北韓諜報員（駭客）洩露軍事機密情報的案件，將38歲的李姓加密貨幣交易所執行長、29歲的A姓大尉以違反國家安保法等罪嫌移送檢方偵查。

南韓檢方、警方調查後指出，加密貨幣交易所執行長李某早在6年多前就透過加密貨幣網路論壇認識北韓諜報員，去年2至4月之間從北韓諜報員收受60萬美元（約7億韓元、約新台幣1766萬元），成為北韓挖取南韓軍事機密的主謀之一；同年7月，李某獲得北韓諜報員指令，被要求從南韓軍營挖角願意探查軍事機密的軍官。

李某透過加密聊天軟體Telegram向2名南韓現役軍官傳送訊息，表示若願意配合洩露軍事機密，可以獲得龐大金額的加密貨幣。其中一名軍官當場表示拒絕，另名軍官A姓大尉則早從2020年3月透過大學同學牽線而與北韓諜報員取得聯繫。

▲A姓大尉以收取加密貨幣為代價，向北韓諜報員洩露軍事機密。（示意圖，非當事者／達志影像／美聯社）

A姓大尉去年11月時數次拍攝、擷取南韓國防部陸軍官網上「陸軍保安守則」的畫面以後，以Telegram將畫面傳送給北韓諜報員，因此從北韓諜報員獲取價值約4800萬元韓元（約新台幣111萬元）的虛擬貨幣。

李某與A姓大尉成為「共犯」的時間點為今年1月，不過兩人彼此不知道雙方的存在、也不知道對方在這場案件中扮演何種角色，因為北韓諜報員透過各自的Telegram帳戶分別向李某、A某下達指令。

李某在購買手錶型針孔攝影機後，以造假身份將之宅配給軍營內的A某，而A某原本想以此偷拍機密畫面，最後卻因畫質呈現不佳，而改用未過戶的手機拍攝。

另外，A某接獲北韓諜報員指令，購買一種被稱為「Poison Tab」的USB駭客裝置，將之插入筆電，讓遠在海外的北韓諜報員能遠端監控、駭取機密資料，甚至還試圖駭進南韓軍事2級機密「韓國軍聯合指揮管制系統」（KJCCS）的登錄數據。

軍事安保支援司令部察覺有異，於是今年2月向警方舉報，在歷經3次強制搜索以後，才終於在今年4月2日人贓俱獲，將李某逮捕歸案。

警方推測，目前北韓諜報員應該遠在海外，從Telegram對話紀錄上的語調進行分析，認為其應該是北韓人。

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