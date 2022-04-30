「陌生人の證件照」！日本扭蛋機又出新招　每天限量100張全賣完

▲該款扭蛋機爆紅，網友紛紛親自朝聖。（圖／推特／@aerobics_girl）



記者王佩翊／編譯

在日本扭蛋機隨處可見，除了可愛的卡通角色外，近日卻出現一台特別的扭蛋機，引發網路熱議。原來這台扭蛋機賣得竟是「陌生人的證件照」，一共10款可以選擇，一次只需300日幣（約新台幣68.5元），一台約可放入100份。令人驚訝的是，竟然真的有許多人將不認識的陌生人證件照買回家。該款扭蛋機自3月26日推出後，幾乎每天都賣完，超高人氣也吸引日媒爭相報導。

根據ABEMA TIMES報導，這款「陌生人證件照」扭蛋機設置在東京神樂坂一棟大樓的角落，它的提案人寺井廣樹直言，「老實說根本沒想過會全部賣完。」被問到設計理念，他表示，受到新冠疫情影響，大家不太能看到其他人的臉，而證件照又是最接近人類真實面貌的照片，因此更加富有情感。

原來寺井廣樹認為，如今戴口罩已成為日常，而在網路上看到的照片卻都有經過加工，因此才會突然感受到證件照毫無保留的魅力。他還說，「從證件照更可以看到那個人的人生，也可以跟著想像他都經歷了什麼樣的事物、他的名字，又或者是他接下來是要應徵哪種工作等，這樣的過程非常有趣。」

這款陌生人證件照一共有10款，而這10人都是寺井廣樹的親友。不過自從這台扭蛋機爆紅後，出現多人主動表示想要成為扭蛋機裡的一員，截至目前為止已有20人報名。而寺井未來則會從這20人中選出2名看起來「最有感覺的」。

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