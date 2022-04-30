金正恩恐以核武統一南韓！視普丁俄烏戰為教科書　嗆核戰先發制人

▲金正恩與舉辦閱兵儀式有功的軍官拍攝紀念合照。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於4月25日建軍節晚間舉行大規模閱兵，其中極超音速飛彈、洲際彈道飛彈火星-17型、潛射彈道飛彈在儀式中亮相，而其最高領導人金正恩更在演說中強調不排除擴大核武使用範圍，昨（28）日更表示將以核武「先發制人」。外媒分析，金正恩近來的言行舉止其實與俄烏戰爭息息相關，不排除以核武統一南韓的可能性。

根據南韓《韓聯社》，金正恩25日晚間在閱兵儀式演說時表示，往後核武的使用時機不會僅止於防止戰爭，無論是何方勢力，一旦試圖侵占並奪取國家利益，則不得不使用核武履行其使命。

而北韓官媒《朝中社》今（30）日更在報導指出，金正恩高度評價建軍節閱兵儀式，近日他將舉辦閱兵儀式有功的軍官傳喚至勞動黨總部大樓，其中包括勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天、國防相李永吉皆有出席。

金正恩在發言中表示，「敵對勢力持續加強包括核武在內的威脅，當（我方）面對所有危險與威脅行動時，若必要時應當採取徹底『先發制人』，壓制、粉碎敵方行動。為此，我方須確實維持革命武力的絕對優勢，進而不斷提升發展武力。」

▼彈道洲際飛彈火星-17型在閱兵儀式亮相。（圖／路透社）

▲極超音速飛彈在閱兵儀式亮相。（圖／路透社）

南韓《News1》分析，南韓即將迎來尹錫悅新政府上台，而尹錫悅先後強調將強化韓美同盟與軍事合作，面對北韓試射飛彈等軍事威脅更呼籲採取「先發制人」；對此，金正恩與平壤當局才在對話中予以反擊，表示不排除透過核武「先發制人」。

美媒《華盛頓郵報》外交政策專欄作家羅金（Josh Rogin）認為，面對近來北韓頻繁試射導彈、以及金正恩屢次在發言中提及使用核武的可能性，絕非是偶然的巧合，尤其在俄羅斯總統普丁今年2月底發兵侵略烏克蘭後更是如此，普丁的言行舉止絕對是金正恩的「教科書」。

羅金在「金正恩正採取普丁對烏克蘭的戰略劇本」（Kim Jong Un is adopting Putin’s Ukraine playbook）一文中指出，獨裁者金正恩，以向鄰近民主國家施加武力威脅的手段，敲醒2年來因新冠疫情沉寂的孤立局勢，近來不僅2度試射可將美國本土納入射程範圍的洲際彈道飛彈（ICBM），還試圖準備2017年以後便中斷的核試爆。

羅金指出，金正恩近來在言行中愈加突顯其使用核武的決心，其實就是以3個月以前的普丁為學習範本，在普丁以武力侵略烏克蘭威脅東歐、而美國華府聚焦於俄烏局勢的同時，金正恩在東亞開啟另一波戰場。

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場，近日卻被發現試圖修復被炸毀的坑道。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯北韓專家、現為首爾國民大學歷史教授的蘭科夫（Andrei Lankov）接受專訪時表示，北韓近來似乎改變整體戰略，數十年前平壤當局透過發展核武以求自保，不過近來他們似乎開始研究透過核武「征服」南韓的可能，以核武先行壓制南韓，讓美國等境外勢力來不及干預。

羅金在文中批判拜登政府在北韓問題上繼承歐巴馬「戰略性忍耐」（strategic patience）的態度，認為北韓如今的軍事與核武威脅愈加明顯，南韓、日本早已無暇慢慢等待。南韓尹錫悅方面承諾將強化防衛武力、面對北韓威脅採取強硬立場；日本首相岸田文雄則表示，改善日韓關係、換取日韓雙方合作上已毫無時間可以浪費。

羅金最後在文中指出，南韓恐怕需要加入像北約組織（NATO）一樣的軍事同盟；而要阻止所有威脅民主鄰國的獨裁者，最好的方法就是確保普丁在烏克蘭的戰事失敗，以此阻止平壤、北京當局領導人效仿。

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