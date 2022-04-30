14歲舉重金牌命喪馬力波　逃不過俄軍猛轟媽媽也喪命

▲14歲舉重選手佩雷古多娃在馬力波死於俄軍襲擊，她的母親也喪命。（圖／翻攝自Telegram）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭南部城市馬力波市議會表示，14歲女孩佩雷古多娃（Alina Peregudova）是烏克蘭國家隊候選人，先前全國舉重錦標賽中獲得金牌，渴望代表烏克蘭出賽，但她卻死於俄軍無情砲擊，且她的母親也喪命。

綜合BBC等外媒報導，佩雷古多娃是頓內茨克地區體育專門學院的學生，也是奧運籌備Serhiy Bubka學院的一員，她被視為烏克蘭體育界明日之星，在烏克蘭舉重錦標賽40公斤級的賽事中奪金，被認定未來有日能闖進奧運，正爭取進入國家隊。

不過馬力波市議會透過Telegram表示，俄羅斯所謂的和平正在奪人性命，「這名來自頓內茨克地區、相當有前途的女運動員死於敵軍砲火之下，她的母親也在襲擊中喪生」，馬力波和全世界永遠不會忘記俄羅斯的罪行。

烏克蘭總統澤倫斯基前發言人孟德爾（Iuliia Mendel）則是透過推特發布一張佩雷古多娃的照片，轉發她的死訊。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）28日證實，自俄羅斯展開對烏克蘭的軍事行動後，共有2899名平民死亡，但實際陣亡數字可能高出許多。