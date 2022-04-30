俄國6寡頭3個月內連遭滅門！先殺妻兒後恐怖自盡　詭異死法都相同

THE PURGE: Sergey Protosenya, Vladislav Avaev, Vasily Melnikov, Alexander Tyulyakov, Mikhail Tolstosheya and Leonid Shulman were all Putin-created oligarchs. All have met untimely (and highly unlikely) deaths during the Russian-Ukraine War. pic.twitter.com/FtdqQNwFgG — Chuck Pfarrer (@ChuckPfarrer) April 23, 2022

記者葉睿涵／編譯

自蘇聯解體以來，俄羅斯寡頭便成為了國內最有權勢的人物之一，不過從今年年初開始，寡頭及其家屬在俄軍入侵烏克蘭前一個月或攻烏期間不幸身亡的消息就不斷傳出，巧合的是，這些遇害寡頭全都與俄羅斯的天然氣產業有關，其中更有不少人被調查人員判斷為自殺，引發外界關注。有專家推測，俄羅斯6名寡頭接連慘死，可能是俄國總統普丁想要清洗核心圈，因此才對富豪展開大追殺。《ETtoday新聞雲》援引《每日星報》，作出了6名遇害寡頭的整理。

▲俄羅斯天然氣富豪普羅托森亞（Sergey Protosenya）與妻女陳屍西班牙豪宅。（圖／翻攝推特）

天然氣公司諾瓦泰克（Novatek）前總經理普羅托森亞

4月中旬，55歲的普羅托森亞（Sergey Protosenya）帶著妻女，前往西班牙布拉瓦海岸（Costa Brava）的豪宅度假後失聯，直到獨留法國的長子費多（Fedor）19日跨海報警後，西班牙警方才在豪宅庭院發現上吊輕生的普羅托森亞，而其妻子娜塔莉（Natalia）及18歲的女兒則陳屍屋內，身上多處刀傷。

警方隨後判定，普羅托森亞在使用斧頭及刀子殺害沉睡中的妻女後，在庭院輕生，不過相關調查結果卻遭費多駁斥，聲稱父親永遠不可能傷害自己的家人，因此父親絕對不會是兇手。據法廣報導，這起案件的疑點重重，儘管犯罪現場佈滿了血跡，但普羅托森亞的遺體卻一點血跡都上沒有，因此有人也懷疑，該案可能有第三人參與。

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▲俄羅斯天然氣工業銀行前副總裁阿瓦耶夫被發現陳屍家中。（圖／翻攝自推特）

天然氣工業銀行前副總裁阿瓦耶夫

4月19日，前普丁政府官員、俄羅斯天然氣工業銀行前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）與妻女陳屍在價值200萬英鎊（約新台幣7600萬元）的莫斯科豪宅內，他疑似使用手槍擊斃妻女，隨後自戕。但是，他的死因至今眾說紛紜，有人認為是為財而死，也有人認為是一起情殺案。

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▲梅爾尼科夫一家被發現陳屍家中。（圖／翻攝自推特）

醫療器材公司Medstom持有人梅爾尼科夫

今年3月，商人梅爾尼科夫（Vasily Melnikov）夫婦與他們2個未成年兒子，在下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）的家中被刺死。調查人員表示，梅爾尼科夫用刀刺死了妻子、10歲和4歲的兒子後，在家中輕生。News 84 Media透露，梅爾尼科夫的醫療器材公司Medstom長期向俄羅斯進口醫療設備，不過在烏俄戰爭爆發後，Medstom就因西方的制裁瀕臨倒閉。

▲烏克蘭裔的沃特福德（左）離奇陳屍豪宅。（圖／翻攝推特）



地產大亨沃特福德

出生於烏克蘭的66歲俄籍富豪沃特福德（Mikhail Watford），過去曾在家鄉從事煉油業而發家致富，搬到英國後，他又成立房地產公司，讓他的富豪位置穩若泰山。2月28日，就在普丁宣布揮軍烏克蘭的4天後，園丁發現沃特福德陳屍在了家中車庫裡，留下愛沙尼亞裔的妻子及3個孩子。

警方隨後指出，他們認為沃特福德可能已被列入暗殺名單中，但其詳細死因仍有待調查。一名家族友人表示，「他的精神狀態受到烏克蘭情勢影響，這個死亡時間與烏克蘭入侵肯定不是巧合。」

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▲秋拉科夫被發現吊死在聖彼得堡家中。（圖／翻攝自推特）

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）副總經理秋拉科夫

在俄羅斯入侵烏克蘭隔日，俄羅斯天然氣公司Gazprom的61歲資深金融及安全高層人員秋拉科夫（Alexander Tyulakov）被他的情人發現吊死在聖彼得堡家中。有消息指出，秋拉科夫死前疑似曾被人虐打，不過由於秋利亞科夫在現場留下了一封遺書，因此當地警方推論，秋拉科夫是自殺身亡的。

▲舒利曼被發現倒斃在浴室地板的血泊中。（圖／翻攝自推特）

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）運輸主管舒爾曼

3週前，Gazprom的另一名高層舒利曼（Leonid Shulman）也被發現倒斃在浴室地板的血泊中，身上有多處刀傷。與秋拉科夫的案件相同，舒利曼的死亡現場留有一封遺書，不過俄羅斯當局拒絕披露遺書內容，也對相關案件閉口不談。