新加坡不甩聯合國求情！絞死「弱智運毒犯」　法院理由曝光

▲新加坡不甩聯合國人，絞死「弱智運毒犯」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

一名馬來西亞籍男子2009年攜帶44公克海洛因進入新加坡被逮捕，最終被新加坡法院判處死刑，他的律師多次上訴，主張他的智商只有69，處決他有違國際人權法，但均被法院以證據不足駁回。國際人權組織、廢死團體紛紛譴責，希望能暫緩死刑，新加坡司法單位27日仍把男子絞刑處死。

綜合媒體報導，馬來西亞籍34歲男子達馬林甘（Nagaenthran Dharmalingam）2009年攜帶44公克海洛因進入新加坡被逮捕，並於2010年被法院判處死刑。新加坡毒品法規定，凡是販賣、製造或運送毒品15克海洛因、30克嗎啡或可卡因、500克大麻、200克以上大麻脂或1200克以上鴉片，即會被判處死刑。

達馬林甘被判處死刑後，他的辯護律師多次上訴，主張他的智商只有69，遠低於一般正常人，屬於輕度智能障礙，處決他有違國際人權法，但法院法官仍認為，他犯案時很清楚自己在做什麼，加上沒有足夠的證據可以證明，他的精神狀況退化、無法判斷是非，維持死刑判決。

▲達馬林甘27日被執行死刑。（圖／路透）

達馬林甘的家屬26日提出終極上訴，仍被終審法院裁定駁回。聽證會結束後，達瑪林安與家人隔著玻璃隔板、透過縫隙緊握彼此雙手，他呼喚「媽！」的哭喊聲響徹法庭。

達馬林甘的弟弟27日透過電話證實，處刑程序已在27日清晨完成，遺體將運回馬來西亞，在霹靂州首府怡保（Ipoh）舉行葬禮。

新加坡這次處決輕度智能障礙者，引發國際關注，聯合國人權辦公室、英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）、馬來西亞首相沙比利（Ismail Sabri Yaakob）等人都曾呼籲暫緩死刑或減刑，但新加坡政府仍不為所動。

新加坡是全球毒品法最嚴厲的國家之一，新加坡內政部3月一份調查報告顯示，該國有66%民眾支持運毒者判處死刑，甚至有高達80％以上民眾認為，死刑能嚇阻犯罪行為。

事實上，新加坡國內也有許多人反對死刑，2021年就有6萬人連署請願「希望暫緩死刑」，達馬林甘被處決的前一天，也有抗議群眾聚集在公園，舉行燭光守夜活動，抗議死刑判決。

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