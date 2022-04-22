恐怖男師拒分手「狠殺21歲女友」！利刃割脖狂戳臉　一審判死刑

▲美國籍男教師狠殺21歲女友，被寧波市中級人民法院一審判處死刑。（圖／翻攝自央視微博）

記者趙蔡州／綜合報導

浙江省寧波市2021年6月14日發生一起驚悚殺人事件，一名美國籍男教師沙迪德（Shadeed Abdulmateen）不滿21歲陳姓女友提議分手，竟然持刀割開女友喉嚨、在其臉部猛刺數刀殺人。寧波市中級人民法院一審21日審理案情，依故意殺人罪判處沙迪德死刑。

根據央視新聞報導，沙迪德2019年初與陳女相識後，他謊稱離婚單身並展開追求，兩人因此發展為男女朋友關係，直到2021年5月下旬開始，陳女因故多次向他提出分手，但他不同意並多次出言恐嚇。

沙迪德2021年6月14日晚間8時許向陳女謊稱「見面談分手」，接著帶著折疊刀前往赴約，等到陳女出現後，拿出刀子狠割陳女的頸部數刀，待對方失去反抗能力後，再猛刺其臉部數刀，造成陳女大出血當場死亡。

寧波市中級人民法院一審21日審理案情，認為沙迪德預謀報復殺人，先後切割死者臉書及頸部多刀，非法剝奪他人生命，行為已構成故意殺人罪，「動機卑劣，犯意堅決，手段殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果特別嚴重」，應依法懲處，審酌後判處沙迪德死刑。

報導中強調，法院在審理期間，充分保障沙迪德的辯護、獲得翻譯、領事探視等各項訴訟權利，開庭及宣判前均依法通知美國駐華使領館，但並未說明沙迪德是否有提出上訴。

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