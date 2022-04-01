被指施壓看守所獨厚邱和順　司改會澄清：僅希望注重健康狀況

▲長期聲援邱和順的司改會義務律師團發言人律師尤伯祥（持麥克風者）。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

關押在台北看守所的定讞死囚邱和順，被控性侵一名室友達4個月，被害人寄信向媒體投訴，並指稱司改會常向北所關切、施壓，養成邱和順囂張、跋扈個性，邱和順案義務律師團發言人律師尤伯祥今表示，下周三將到北所律見邱和順了解狀況，但律師團與司改會等救援團體從沒施壓北所，包括沒將邱和順多次寫信反映在獄中遭其他收容人威脅一事轉達所方，就是尊重所內的管理。

尤伯祥今受訪指出，邱和順近年身體狀況越來越差，曾有被送醫急救與住院紀錄，如今靠服藥控制，律師團和司改會等救援團體僅希望所方注意邱和順的健康狀況，因邱和順經濟拮据，救援團體會常資助他所需的醫藥費。

對於邱和順被爆涉嫌性侵室友一事，尤伯祥說，目前媒體報導僅憑一方說法，義務律師團無從回應，由於疫情影響，加上邱和順沒有案件在訴訟，義務律師團近期都是以視訊方式和邱和順律見，但因邱和順遭爆料涉嫌性侵，義務律師團將等清明連假結束後，下周三（6日）到北所律見邱和順當面了解狀況。

尤伯祥強調，律師團和司改會等救援團體從沒施壓北所優待邱和順，反倒是邱和順這幾年常寫信反映在獄中，不時遭其他收容人威脅身體生命安全，還曾被打傷，所以邱和順一直希望關押在獨居房，可是律師團認為長期獨居易讓心智退化，且邱和順目前又老又病，更不宜獨居，因此始終沒向所方轉達。

尤伯祥說，監所內收容人彼此發生摩擦衝突並非少見，相信北所依規定會做好戒護工作，律師團和司改會等救援團體尊重所內的管理，但下周三律見時，會向所方反映邱和順對自身安全的憂慮。