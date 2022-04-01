死囚邱和順被控性侵獄友「弄到流血」　投訴人：他有司改會當靠山

▲邱和順近年獲得司改會等許多人權團體聲援。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

因犯殺人案被判處死刑定讞後、關押在台北看守所至今11年仍未執行的死囚邱和順，被控涉性侵一位獄友長達4個月，甚至「弄到流血」，被害人直到今年（2022年）3月換房後，才向所方反映實情及提告，並寫信向媒體爆料。所方今表示被害人未及時告知，舍房監視畫面已逾保存期限被覆寫，正設法查明，新北地檢署證實已分案偵辦，細節保密。

這名投訴人因涉犯強盜重罪被羈押在北所，他向媒體投訴指稱，去年（2021年）10月和邱和順在北所忠二舍2人房當室友，就不斷遭邱男把手伸進他內褲裡手淫，甚至「用手指桶（按：應為捅）屁眼」，今年1月22日中午，邱更粗暴玩弄他，把他「弄到流血」。

投訴人指稱，因害怕恐懼邱和順，始終不敢講，直到今年3月16日他申請換房獲准，才敢跟管理員說出實情，新室友得知他的遭遇，協助他將求救信寄給室友家人向媒體投訴。

而這名室友也以《司改會救錯人？請看清邱和順的真面目》為標題，一併寫信指控邱和順長年受到司改會等人權團體救援，「使他一遇有不順他意的處遇時，即會請司改會的律師團來向北所關切、施壓，長年下來已令他養成囂張跋扈的個性」、「常見他飆罵管理人員就跟罵兒子一樣」。

北所今表示，事先完全沒接到被害人告知，以致舍房內監視畫面超過一個月保存期限，都被覆寫，如果被害人及時反映，至少可從監視畫面看出端倪，經初步詢問雙方，邱和順一概否認，跟被害人各說各話，所方仍設法查明。

邱和順（62歲）被控1988年犯下陸正撕票案及柯洪玉蘭命案，2011年5月被高院更時一審依殺人等罪判處死刑、褫奪公權終身，最高法院同年7月駁回上訴定讞，關押至今11年仍未執行，而邱和順到案被關押至今將近34年，也是台灣司法史上關押最久的刑案被告。

本件投訴人另指出，邱和順在獄中簽本票向許多收容人高額借貸，但都沒還，已被告發涉犯詐欺罪嫌。新北檢今證實去年跟今年分別收到邱和順被控詐欺、性侵共2案，已分案偵辦，基於偵查不公開規定，細節保密。據悉，邱和順尚未因這2案被提訊。