快訊 ／ 柯文哲保證5月8日醫院滿床　下令北市醫院挪用15%急診病床

記者陳家祥／台北報導

由於管制放鬆，新冠肺炎疫情爆發，29日新增1萬1974例本土確診個案；其中，台北市新增2702例本土病例。台北市長柯文哲29日下午在記者會上表示，北市專責病床預計到5月8日就會額滿，已要求500床以上的醫院，急性病床要挪15%去準備做防疫專責病房。

柯文哲說，如果要清零，足跡就要公布、疫調詳細、匡列範圍擴大；如果人多很多，就沒辦法公布足跡；再多，疫調範圍要縮小，不然居隔人數太多；再多，連居隔都沒辦法做；再多，連確診者都沒辦法安置，只剩下防守最後一到防線。

柯文哲表示，這也是為什麼昨天晚上把台北市各大醫院的院長找來，現在下令，「5月8日以前，500床以上的醫院，急性病床要挪15%去準備做防疫專責病房」。

「不要以為病房貼個標籤馬上就變專責病房。」柯文哲表示，通風設備要改、病人要移動、人員調配，現在花一周時間把北市專責防疫病房的量能拉高，因為我們估計到5月8日應該有可能，按照目前5%的狀況，保證醫院會滿，所以開始預做準備。

但柯文哲也說，準備是需要時間的，有時候這樣，今天晚上宣布3+4、明天早上施行，地方政府三條線。有時候很多東西要事先準備，一周的時間給大家去調整，要一下子說明天開始，沒有那麼容易。