雲林校園感染鏈延燒　12校停課7天、23校部分班級停課

▲雲林縣多所學校持續加強防疫清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增11,974例本土個案，其中雲林縣83例。校園感染鏈相關部分為康橋幼兒園、麥寮國小、二崙國小、中山國小、文昌國小以及臺灣警專等共6所學校在共新增9例個案，除2位學童為確診者的同住家人外，其餘7名學童皆是同班同學確診後緊急匡列篩檢才發現陽性確診。

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▲雲林縣政府新聞處長羅楚東今日透過直播公布校園停課狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



校園傳染鏈疫情緊張，昨日起家用快篩試劑實名制上路，衛生局說明，雲林縣家用快篩試劑計有156個販售點，由於快篩試劑實名制販售為中央與全國藥師全聯會及物流業共同規劃直接配送，可能物流無法在第一時間同時送達，請鄉親購買前可事先以電話洽詢各藥局，避免撲空。

衛生局強調，自行採購快篩試劑後，使用後之檢測結果為陽性時，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，但可以自行開車、騎車、步行或家人接送等方式儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測；如無法自行前往致電(05)5345811由衛生局協助安排防疫計程車；使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員銷毀。

雲林縣政府教育處公布校園有師生確診停課7天的學校有12所，部分班級停課有23所。

褒忠鄉立幼兒園：4月21日-4月30日

褒忠國小含附幼：4月21日-4月30日

中山國小含附幼：4月27日-5月3日

麥寮國小含附幼：4月27日-5月6日

私立康橋幼兒園：4月29日-5月5日

復興國小：4月21日-4月30日

立仁國小：4月28日-5月4日

僑美國小：4月27日-5月3日

二崙國小：4月28日-5月4日

文昌國小：4月26日-5月2日

北辰國小：4月29日-5月5日

鎮東國小：4月29日-5月5日

斗六市立幼兒園-1班：4月20日-4月30日

古坑鄉立幼兒園-1班：4月26日-5月5日

西螺鎮立幼兒園-1班：4月29日-5月5日

私立卡爾幼兒園-1班：4月29日-5月5日

二崙鄉立幼兒園-1班：4月29日-5月5日

惠來國小-1班：4月23日-4月29日

育仁國小-1班：4月29日-5月5日

聯美國小-1班：4月29日-5月5日

馬光國中-3班：4月21日-4月30日

崇德國中-1班：4月20日-4月30日

重興國小-1班：4月28日-5月4日

維多利亞中學-1班：4月21日-4月30日

褒忠國中-1班：4月25日-5月1日

四胡國中-1班：4月27日-5月3日

東仁國中-1班：4月27日-5月3日

斗南高中-1班：4月26日-5月2日

北港農工-1班：4月27日-5月3日

北港高中-1班：4月27日-5月3日

虎尾農工-2班：4月27日-5月3日

土庫商工-3班：4月28日-5月4日

麥寮高中-2班：4月27日-5月3日

虎尾高中-1班：4月27日-5月3日

正心中學-2班：4月28日-5月4日

4/29預防性全校停課有21所與部分班級停課有13所：

私立童話世界幼兒園、私立愛尼爾幼兒園、崙背鎮立幼兒園、虎尾鎮立幼兒園、西螺鎮立幼兒園、私立惠華幼兒園、私立卡爾蕎幼兒園、婦幼非營利幼兒園、林頭國小(含附幼)、龍巖國小、莿桐國小、陽明國小、中和國小、南陽國小、雲林國小、斗六國小、東興國小、聯美國小、育英國小、育仁國小、崙背國小、鎮南國小附幼-1班、廣興國小-2班、豐榮國小-2班、饒平國小-1班、鎮西國小-1班、新庄國小-1班、越港國小-1班、文興國小-1班、東南國中-4班、崇德國中-1班、建國國中-1班、斗南高中-3班、斗六家商-1班。

▲雲林縣停課校園及部分停課班級日期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林今日預防性停課校園與部分班級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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