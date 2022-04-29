快訊／柯文哲喊快篩陽視為確診　陳其邁以現在「盛行率」說話了

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者陳宏瑞／高雄報導

柯文哲日前拋出「快篩陽性就算確診」的想法，醫界也有用「快篩取代PCR」的說法，對此，具有醫師背景的高雄市長陳其邁表示，陽性預測值與盛行率有關，在疫情初期盛行率低，陽性預測值大約只有10%，但隨著疫情的升高，預測值就會隨之升高，屆時預測值才會接近陽性率，言下之意，目前的疫情狀況，用快篩取代PCR並不適合。

醫界對於快篩陽性不一定要再做PCR確認的想法，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會上認為，目前還不適合，以國外疫情經驗，會在下坡開始執行。

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▲陽性預測值與盛行率關係。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市長陳其邁在今天的市府記者會也被問到此一問題，陳其邁拿出數據表示，陽性預測值與盛行率有關，在疫情初期盛行率低，陽性預測值大約只有10%，但隨著疫情的升高，盛行率達到1/5時，陽性率就可能達到9成，預測值就會隨之升高，屆時預測值才會接近陽性率，以高雄市為例，如果以盛行率1%計算，則有2.76萬人染疫，以敏感度90%、特異度99%來推估，陽性預測值只有47.6%，也就是快篩兩個陽性，可能有一個是陽性。

陳其邁指出，高雄市目前的陽性預測值非常低，現行的盛行率也不高，但如果隨著疫情的升高，盛行率以10%來計算，就會有27.6萬人染疫，屆時陽性預測值就會達到90.1%，快篩試劑就會很準，錯誤匡列的機會就會降低。

陳其邁強調，在疫情初期，要用快篩取代PCR，錯誤率會很高，隨著疫情盛行率來到10％、20％、30％，快篩才會和PCR結果差不多。

陳其邁雖沒有正面回答快篩是否可以取代PCR，但仍站在疫情指揮中心那一邊，認為現階段的疫情還是不適合。