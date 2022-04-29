　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／柯文哲喊快篩陽視為確診　陳其邁以現在「盛行率」說話了

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者陳宏瑞／高雄報導

柯文哲日前拋出「快篩陽性就算確診」的想法，醫界也有用「快篩取代PCR」的說法，對此，具有醫師背景的高雄市長陳其邁表示，陽性預測值與盛行率有關，在疫情初期盛行率低，陽性預測值大約只有10%，但隨著疫情的升高，預測值就會隨之升高，屆時預測值才會接近陽性率，言下之意，目前的疫情狀況，用快篩取代PCR並不適合。

醫界對於快篩陽性不一定要再做PCR確認的想法，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會上認為，目前還不適合，以國外疫情經驗，會在下坡開始執行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼盛行率 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陽性預測值與盛行率關係。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市長陳其邁在今天的市府記者會也被問到此一問題，陳其邁拿出數據表示，陽性預測值與盛行率有關，在疫情初期盛行率低，陽性預測值大約只有10%，但隨著疫情的升高，盛行率達到1/5時，陽性率就可能達到9成，預測值就會隨之升高，屆時預測值才會接近陽性率，以高雄市為例，如果以盛行率1%計算，則有2.76萬人染疫，以敏感度90%、特異度99%來推估，陽性預測值只有47.6%，也就是快篩兩個陽性，可能有一個是陽性。

陳其邁指出，高雄市目前的陽性預測值非常低，現行的盛行率也不高，但如果隨著疫情的升高，盛行率以10%來計算，就會有27.6萬人染疫，屆時陽性預測值就會達到90.1%，快篩試劑就會很準，錯誤匡列的機會就會降低。

陳其邁強調，在疫情初期，要用快篩取代PCR，錯誤率會很高，隨著疫情盛行率來到10％、20％、30％，快篩才會和PCR結果差不多。

陳其邁雖沒有正面回答快篩是否可以取代PCR，但仍站在疫情指揮中心那一邊，認為現階段的疫情還是不適合。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
110cm長腿美女參選議員　村長「代PO辣照」：其他人怎選啦
快訊／餐敘和染疫文化局長同一桌　台中教育局長確診
億元男超狂徵婚！桃園女拿到iPhone 13秒消失
連千毅刪文　鳳梨臉書「突湧帳號按怒」洗版！無奈發聲
小黃運將逆向衝撞12汽機車！排隊買快篩民眾嚇壞
冷空氣＋雨彈攪局「驟降10°C」　4天全台都有雨
長腿女大生超狂九宮格有夠準！　連職業投手都來朝聖
快訊／再增2死！　今本土狂飆1萬1974例
萌寵和媽咪深情合照　一起奪「7000元禮包」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／餐敘和染疫文化局長同一桌　台中教育局長楊振昇PCR陽性確診

【廣編】捷運盃校際街舞大賽報名倒數！代言人B.T.O.D帶高中生跳主題曲《SB的逆襲》

快篩陽＝確診？　台大醫曝實例：他每篩必陽「PCR才還清白」

金門+10！提早無症、輕症分流　啟用「神鷹營區」護醫療量能

豹紋女騎車「4鏡頭環景狂攝」　網見細節崩潰：束帶也剪一下吧

彰化暴增近1倍！新增194確診　縣內145班級停課

遭台積電擊倒！女大生只找「年薪百萬工程師」　帥哥瞬間心死

台鐵5／1停駛！高鐵啟動「臨時接駁車」　往返雙鐵新竹、台南站

連假天氣糟！冷空氣＋雨彈攪局「驟降10°C」　連4天全台都有雨

確診、隔離這樣請不會扣薪！一張圖看高雄勞工「防疫請假攻略」

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

快訊／餐敘和染疫文化局長同一桌　台中教育局長楊振昇PCR陽性確診

【廣編】捷運盃校際街舞大賽報名倒數！代言人B.T.O.D帶高中生跳主題曲《SB的逆襲》

快篩陽＝確診？　台大醫曝實例：他每篩必陽「PCR才還清白」

金門+10！提早無症、輕症分流　啟用「神鷹營區」護醫療量能

豹紋女騎車「4鏡頭環景狂攝」　網見細節崩潰：束帶也剪一下吧

彰化暴增近1倍！新增194確診　縣內145班級停課

遭台積電擊倒！女大生只找「年薪百萬工程師」　帥哥瞬間心死

台鐵5／1停駛！高鐵啟動「臨時接駁車」　往返雙鐵新竹、台南站

連假天氣糟！冷空氣＋雨彈攪局「驟降10°C」　連4天全台都有雨

確診、隔離這樣請不會扣薪！一張圖看高雄勞工「防疫請假攻略」

19歲饒舌妹轉戰「成人版Instagram」　大尺度放送一年海賺15億

台南市議會感恩慈暉情活動　不出門也可以看

宅家防疫！最快3小時到貨　熊媽媽單一溫層全台699免運

威爾史密斯呼巴掌後首現身！　悄飛印度「做冥想靈修」外媒嗆爆了

睽違21年！標普上調台灣主權評等至AA+

乾隆皇的印章10分鐘飆出5.7億天價　刷新亞洲拍賣寶璽最貴紀錄

快訊／餐敘和染疫文化局長同一桌　台中教育局長楊振昇PCR陽性確診

高雄紅衣跟騷男又現身！女騎士嚇衝賣場求救　網驚：快備辣椒水

彰化拚人口成長催遷戶籍　今首度抽出2萬元冰箱當多項大獎

【廣編】捷運盃校際街舞大賽報名倒數！代言人B.T.O.D帶高中生跳主題曲《SB的逆襲》

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1974例、境外增339

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

即／台中+586　高風險熱點：大甲鎮瀾宮入列

不是雙北！「全國萬人確診率」竟在這1區

本土首破萬例！醫揭「與19年前SARS」1驚人巧合

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

網酸：打疫苗根本沒用！前台大醫「親算4數字」反擊了

今傍晚變天　3縣市飆36℃

今增2死！5旬男中症轉重症　確診到死亡僅4天

男友聽隔壁啪聲秒衝浴室！她突襲驚見「通紅屁屁」太震撼

更多熱門

相關新聞

花蓮+272！輕症住院限5天　Ct值30可出院

花蓮+272！輕症住院限5天　Ct值30可出院

本土疫情持續大爆發，今（29）中央流行疫情指揮中心公布本土新增11974例，其中花蓮新增272例，衛生局局長朱家祥表示，花蓮縣境內總共累計2487例確診，目前住院96人，昨日居家照護新增188人，累積1253人，今天出院人數較多，原因是因為在跟中央開會討論後決定，確診個案如為輕症，將限制其住院天數為5天，5天後PCR檢測，如Ct值大約30或陰性，就能出院，或者是完全沒症狀者，就可下轉到居家照護或加強版防疫旅館，以維護醫療量能。

柯文哲吳是陳時中　照推「快篩陽視同確診」

柯文哲吳是陳時中　照推「快篩陽視同確診」

統測108考生確診、居家隔離＋檢疫335人

統測108考生確診、居家隔離＋檢疫335人

即／台中文化局長確診Ct值驚人　府會2人快篩陽

即／台中文化局長確診Ct值驚人　府會2人快篩陽

快訊／北市國小生5/5打莫德納　家長可陪同「規定出爐」　

快訊／北市國小生5/5打莫德納　家長可陪同「規定出爐」　

關鍵字：

柯文哲快篩陽性確診陳其邁說話

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

0避孕都沒中！大牙內診「找不到開口」崩潰

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

連千毅「連線大哥罵勾惡」結果慘被唸

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1974例、境外增339

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

YouTuber爽中樂透頭獎5560萬！直接引退

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

IG限動「新功能」終於等到！一票人卻傻了

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面