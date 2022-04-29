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統測108名考生確診創新高　居家隔離＋檢疫考生共335名

▲▼ 統測登場。（圖／教育部提供）

▲統測共有108名考生確診無法應考，人數創新高，另有居家隔離考生331名、居家檢疫考生4名。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

111學年度四技二專暨二技統一入學測驗（統測）將在明、後兩天登場，根據教育部統計，截至今天（29日）上午為止，共有108名考生確診，另外有居家隔離考生331名、居家檢疫考生4名，也是首次有這麼多考生確診無法應考；教育部指出，確診考生不能應考，將以外加名額方式補救，而上述列為居家隔離與居家檢疫考生，明後兩天可透過步行與自行駕車、騎車等方式自行前往試場，或由親友接送。

統測將明（4/30）及後天（5/1）登場，今年共有7萬9266人報考，比去年減少9044人，報考人數再度創最低紀錄，受到新冠肺炎疫情持續延燒影響，不僅全台確診人數暴增，校園也不例外，根據教育部統計，截至今天上午8時30分為止，報考統測考生共有108人確診，另外有居家隔離331人、居家檢疫4人。

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▲▼統測明天登場，台科大今天先為考場進行消毒。（圖／台科大提供）

▲統測明天登場，台科大今天先為考場進行消毒。（圖／台科大提供）

教育部指出，根據規定，確診考生不能參加統測，未來將以外加名額方式補救，而列為居家隔離與居家檢疫考生原規定是要由防疫計程車送往考場，但中央流行疫情指揮中心已經專案同意，讓居家隔離與居家檢疫考生，可透過步行與自行駕車、騎車等方式自行前往試場，或由親友接送。

▲▼教育部開放被列為居隔與檢疫的統測考生，可自行前往或親友接送到考場。（圖／教育部提供）

▲教育部開放被列為居隔與檢疫的統測考生，可自行前往或親友接送到考場。（圖／教育部提供）

不過，教育部提醒，若是由親友以自行駕車接送，考量車廂內為密閉空間，車上非考生僅可1位（即駕駛），除駕駛外，不可有其他非考生人員上車陪同，而且駕駛須為「居家隔離」或「居家檢疫」考生同戶同住者，同時在車程中，車上人員均應全程佩戴口罩、維持一定距離，也就是考生坐在後座、不可飲食、維持手部衛生。

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