花蓮+272！限制輕症住院5天　Ct值30或採陰性就出院

▲0429花蓮縣疫情記者會，衛生局長朱家祥。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

記者蔡怡萍／花蓮報導

本土疫情持續大爆發，今（29）中央流行疫情指揮中心公布本土新增11974例，其中花蓮新增272例，衛生局局長朱家祥表示，花蓮縣境內總共累計2487例確診，目前住院96人，昨日居家照護新增188人，累積1253人，今天出院人數較多，原因是因為在跟中央開會討論後決定，確診個案如為輕症，將限制其住院天數為5天，5天後PCR檢測，如Ct值大約30或陰性，就能出院，或者是完全沒症狀者，就可下轉到居家照護或加強版防疫旅館，以維護醫療量能。

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花蓮縣目前疫情狀況，居隔人數7727人，解除隔離有7049人，隔離中678人，而今天新增的272例中，年齡層仍集中在19-64歲，12歲以下33人，65以上34人，這2端由於較容易出現中重症、是需要特別關注的族群。

朱家祥表示，昨天在北榮玉里分院，共篩檢了153人，其中3人快篩、PCR皆陽性；而慈濟醫院昨快篩1414人，陽性有47人，其中42人PCR陽性確診、4人待檢。

而針對越來越多的篩檢需求量，朱家祥指出，今天早上與衛福部開會後，將對未來快篩策略做出調整，因確診人數越多、要做PCR的也越來越多，未來會轉換成如要做PCR，必須先居家快篩陽性後、拿著快篩結果到社區篩檢站或醫院做PCR，如果沒有這部分，是無法直接到醫院做PCR的，未來社區篩檢站都要做這樣的轉型。

對於民眾仍對於3+4有諸多疑問，朱家祥強調「居家隔離者不是確診者」，確診者目前仍是居家照護10天，而同住家人等為「居隔者」、才進行3+4，前3天不能出門，成人、大學以上提供3劑公費快篩劑，其中1劑前3天自己測試，如變陽性轉為確診者，另2劑為後來第4天快篩為陰性後才能出門；國中小、高中提供2劑公費快篩，1劑須留到7天結束後檢測為陰性，才能回到學校上課。