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正妹「真假大蛇盤身」現身刺青大展　月月呻吟5小時...2年終圓夢

▲來自屏東的女孩陳怡安，歷時2年完成夢想，在身上完成大蛇盤身刺青圖。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

▲來自屏東的女孩陳怡安從2020年4月開始，除了疫情影響中斷3個月外，每月往返屏東與斗六「忍痛」圓夢。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六「彫佐刺青」師傅陳韋佐，2019年高雄刺青展第一次與來自屏東的女孩陳怡安見面，當天女孩即提出大面積刺青的想法，陳韋佐在女孩的堅持下從2020年4月與女孩一同踏上圓夢之路，雖然一度因疫情影響延宕，歷經2年終於完成也在3月的高雄刺青展中大放異彩。正妹陳怡安也說「終於鬆口氣，自己的辛苦沒有白費」。

▲來自屏東的女孩陳怡安，歷時2年完成夢想，在身上完成大蛇盤身刺青圖。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

▲陳怡安在今年高雄刺青大展上準備一條金色大錦蛇攀附身上。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

斗六「彫佐刺青」師傅陳韋佐回想2年多來，陳怡安每個月一次，花3小時搭火車從潮州到斗六，刺青5小時後再趕最後一班自強號，回到潮州已是午夜，一度因疫情影響中斷3個多月，但在今年農曆年後安排逾8小時加緊趕工，終於趕上參與今年高雄刺青展。陳怡安在刺青時，常常眉頭緊蹙，大腿繃直，極力忍痛，但她不諱言：「有時候疼痛難耐，還是禁不住發出呻吟。」

▲來自屏東的女孩陳怡安，歷時2年完成夢想，在身上完成大蛇盤身刺青圖。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

▲陳怡安在今年高雄刺青大展上準備一條金色大錦蛇攀附身上。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

高雄刺青大展當天，參展的陳怡安找來一條活生生的金色大錦蛇攀附身上，帶給觀展者強烈視覺衝擊，不少人立刻被圈粉爭相要求合影，還有人問「另一半與家人如何接受？」「刺青很痛怎麼忍的住？」陳怡安則表示，其實比起圓夢，那些問題早被排到很後面的順位，「現在完成了，很感謝自己，真的有去做這件事！」

▲來自屏東的女孩陳怡安，歷時2年完成夢想，在身上完成大蛇盤身刺青圖。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

▲陳韋佐說，陳怡安真的很能忍痛，一般人刺一小時就痛得撐不住想休息，但陳怡安從頭到尾硬是撐下去。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

「彫佐刺青」師傅陳韋佐指出，陳怡安身上這幅大蛇刺青主要特色在於藉由其高、瘦的流線身形，勾勒出大蛇盤踞，掌握住大蛇蜿蜒叢林花草中神秘感。在兼顧整體布局時，規劃刺青圖案過程中絞盡腦汁，最終決定輔以紅、黃、橘、青4色，襯托黑色大蛇穿梭蜿蜒樣貌，堪稱是近期最嘔心瀝血之作。

▲來自屏東的女孩陳怡安，歷時2年完成夢想，在身上完成大蛇盤身刺青圖。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

▲圓夢的陳怡安在今年高雄刺青大展上，吸引觀展者目光，不停受邀合照。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

陳韋佐說，陳怡安真的很能忍痛，一般人刺一小時就痛得撐不住想休息，但陳怡安從頭到尾硬是撐下去，加上怡安的膚色白，容易過色，所以上色的進度非常順利，相當難得。並且對一個女孩來說，年紀這麼年輕就有辦法存一筆錢，然後去完成夢想的刺青，著實令人欣賞，「至少她沒有被周邊身邊的人影響而放棄，堅持她自己的夢想去完成」。

▲來自屏東的女孩陳怡安，歷時2年完成夢想，在身上完成大蛇盤身刺青圖。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

▲「彫佐刺青」在女孩的堅持下從2020年4月與女孩一同踏上圓夢之路，歷經2年終於完成，也在3月的高雄刺青展中大放異彩。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

▲來自屏東的女孩陳怡安，歷時2年完成夢想，在身上完成大蛇盤身刺青圖。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

▲來自屏東的女孩陳怡安，歷時2年完成夢想，在身上完成大蛇盤身刺青圖。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

▲來自屏東的女孩陳怡安，歷時2年完成夢想，在身上完成大蛇盤身刺青圖。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

▲陳怡安的圓夢之路歷經2年終於完成，也在今年3月的高雄刺青展中大放異彩。（圖／彫佐刺青-陳韋佐提供）

►聽Podcast #我在案發現場

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