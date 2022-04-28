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台61線4大車連撞竟和坦克有關　白色休旅「神功護體」遭驚險包夾

▲西濱快速道路南下214公里雲林麥寮段於今日中午許發生4部曳引車追撞事故，一度造成全線封閉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲事故第一輛曳引車上載有軍用戰車。（圖／翻攝彰化踢爆網）

記者蔡佩旻／雲林報導

西濱快速道路今（28）日傳出重大車禍，南下214公里雲林麥寮段於中午12時許發生4部曳引車追撞事故，一度造成全線封閉，其中一輛白色休旅車碰巧行經該處，遭包夾於內車道，所幸駕駛緊急反應僅受驚嚇，未發生碰撞也未受傷，台西警分局表示，相關5名駕駛均無酒駕，一名曳引車司機送醫無大礙。

▲西濱快速道路南下214公里雲林麥寮段於今日中午許發生4部曳引車追撞事故，一度造成全線封閉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色消休旅車遭驚險包夾於內側車道，所幸未碰撞駕駛也沒受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

彰化縣消防局今日中午12時35分獲報，台61線西濱快速道路南下214公里處發生大車追撞事故，救護人員趕往現場，所幸僅一名司機因胸痛，送往麥寮長庚醫院進一步檢查。

據了解，事故發生原因為載有軍用戰車之曳引車由許姓男子駕駛（46歲）於外側車道，欲變換至內側車道時不慎碰撞由張姓46歲女子駕駛之紅色貨櫃車，導致行駛於內側車道之自小客車駕駛遭包夾無法動彈。事故後隨即於後方再來一輛由李姓男子（54歲）所駕駛之油罐車緊急煞停，卻遭其後方徐姓男子（49歲）所駕駛之藍、紅色貨櫃車追撞。

▲西濱快速道路南下214公里雲林麥寮段於今日中午許發生4部曳引車追撞事故，一度造成全線封閉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲事故第一輛曳引車上載有軍用戰車。（圖／翻攝彰化踢爆網）

台西警分局表示，該起曳引車連環車禍案件傷者情況為後段徐姓駕駛追撞，造成胸部感覺不適送醫檢查，相關之五位駕駛酒測值均為0。警員接獲報案後，立即前往現場依規定處理，交通小隊小隊長許碩夫立即指揮現場員警擺放交通錐、警示燈等設備，並立即封閉南下匝道，實施交通管制及疏導，聯絡拖吊車前往將該車移置後，在最短的時間內恢復通車。

▲西濱快速道路南下214公里雲林麥寮段於今日中午許發生4部曳引車追撞事故，一度造成全線封閉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方在迅速協助排除事故車輛後立即通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局臺西分局分局長黃念生表示，行駛快速道路時，車速過快、未保持安全距離等駕駛行為很容易導致交通事故的發生，也會危及其他用路人的安全，呼籲駕駛人於行車應遵守交通規則，共同打造安全的用路環境。

▲西濱快速道路南下214公里雲林麥寮段於今日中午許發生4部曳引車追撞事故，一度造成全線封閉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西濱快速道路南下214公里雲林麥寮段於今日中午許發生4部曳引車追撞事故，一度造成全線封閉。（圖／翻攝彰化踢爆網）
 

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