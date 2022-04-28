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雲林校園疫情續增　教育處長：視6-11歲疫苗施打再調整停課標準

▲雲林縣停課校園有增無減，教育處長邱孝文於直播說明停課情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課校園有增無減，教育處長邱孝文於直播說明停課情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央今（28）日公布國內確診本土個案11,353例，其中雲林縣74例。有15例因發病就醫確診佔大宗之外，校園感染鏈相關部分為莿桐國小以及西螺中山國小2所學校，今日新增2案例一名個案是學校教職員，而另一位為 4/27 公布之學生個案的家人。教育處長邱孝文表示，進行6-11疫苗施打後，再視狀況調整停課標準。

▲雲林縣停課校園有增無減，教育處長邱孝文於直播說明停課情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲學童接種疫苗評估意願書今日陸續發放，適調查及施打結果教育處將再公布是否因此施打時程停課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

因應目前校園傳染鏈又持續升溫趨勢，教育處長於疫情直播中再次說明停課標準，雲林縣現在停課標準採取2個部分，高中與國中部分依照教育部最新停課標準，「確診、密切接觸者達到全校三分之一班級，或是全校有10班就是全校停課；對於國小與幼兒園尚未施打疫苗仍採取之前較嚴格規範標準，確保學生安全，目前停課方式為「班級有一人確診，即該班停課7天，全校有兩位確診者即全校停課7天」。

另外預防性停課標準為，「有密切接觸者1位，就該班停課1-3天；有密切接觸者、居家隔離2位，就全校停課1-3天」。全鄉鎮有三分之一學校停課，該鄉鎮就全部停課。我們會從下個月開始小學部分開始施打疫苗，在施打疫苗之後，我們再視施打狀況看國小及幼兒園的停課標準是否需要做調整再另行公開向鄉親報告。

雲林縣衛生局也進一步說明，因應疫調機制大轉變，雲林縣採取的防疫政策積極提高老年人及兒童完整疫苗的覆蓋率，呼籲民眾提高基礎防疫措施，尤其大人應先完成 3 劑疫苗接種；而6-11歲學童可接種莫德納疫苗，全面提升校園防護力 。

雲林縣政府教育處公布校園有師生確診停課7天的學校與班級。
私立小博士幼兒園-1班: 4月19日-28日
斗六市立幼兒園-1班: 4月20日-30日
古坑鄉立幼兒園-1班: 4月26日-5月5日
私立康橋幼兒園-1班: 4月28日-5月4日
鎮西國小-4班: 4月21日-28日
惠來國小-1班: 4月23日-29日
馬光國中-3班: 4月21日-30日
崇德國中-1班: 4月20日-30日
維多利亞中學-1班: 4月21-30日
褒忠國中-1班: 4月25日-5月1日
四湖國中-1班: 4月27日-5月3日
斗南高中-1班: 4月26日-5月2日
褒忠鄉立幼兒園: 4月21日-30日
褒忠國小含附幼: 4月21日-30日
中山國小含附幼: 4月27日-5月3日
麥國小含附幼: 4月27日-5月6日
復興國小: 4月21日-30日
僑真國小: 4月21日-28日
立仁國小: 4月28日-5月4日
僑美國小: 4月27日-5月3日
北港農工-1班: 4月27日-5月3日
北港高中-1班: 4月27日-5月3日
虎尾農工-2班: 4月27日-5月3日
土庫商工-3班: 4月28日-5月4日

4/28預防性停課：私立童話世界幼兒園、康橋幼兒園-1班、東仁國中-1班、私立愛尼爾幼兒園、西螺鎮立幼兒園-1班中班、私立卡爾蕎幼兒園、安定國小-1班、古坑鄉立幼兒園、重興國小-1班、龍巖國小、新庄國小-1班、文昌國小、溪州國小-1班、育英國小、斗六國小-1班、莿桐國小、越港國小-1班、二崙國小、聯美國小-1班、麥寮高中、正心中學-2班、東南國中-2班。

▲雲林縣停課校園有增無減，教育處長邱孝文於直播說明停課情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課校園有增無減，教育處長邱孝文於直播說明停課情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課校園有增無減，教育處長邱孝文於直播說明停課情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課校園及部分停課班級日期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課校園有增無減，教育處長邱孝文於直播說明停課情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林今日預防性停課校園與部分班級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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