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快訊／台中文化局長確診超低Ct值曝　市府議會20多人快篩2陽性

▲台中文化局長確診Ct值驚人市府議會20多人快篩2人陽性。（圖／市府提供）

▲台中市府傳文化局長陳佳君確診。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市傳出第一位首長確診，文化局長陳佳君因為發燒、喉嚨痛採檢確診，台中市衛生局長曾梓展剛剛在疫情記者會上透露，陳佳君的Ct值為9.4，病毒量極高。由於目前正議會期間，26日陳佳君與教育文化委員會的議員，以及市府官員等20多人餐敘，讓市府不敢大意。稍早也傳出，曾參加同一場餐會的教育局長楊振昇快篩陽性，另外還有一名議會專委也是陽性，皆前往醫院PCR採驗中。

針對市府文化局長陳佳君確診一事，台中市長盧秀燕也宣布，即日起市府所有中大型會議都改為視訊方式開會，小型、微型也鼓勵改為視訊方式。

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▲台中文化局長確診Ct值驚人，市府議會20多人快篩2人陽性。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕也宣布，即日起市府所有中大型會議都改為視訊方式開會。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕指出，陳佳君局長是在4月28日因喉嚨痛、流鼻水及輕微發燒，晚上使用家用快篩，結果為陽性，隨即由同住家人載至醫院進行PCR採檢，檢測結果為陽性。確定PCR陽性當晚，即通知府內同仁知悉，並也已請發病日前兩晚，也就是4月26日至28日有業務接觸人員儘速自行快篩。今日上午8時已在家中，並將確診資訊上傳衛生局疫調表單，目前正申請居家照護中。

盧秀燕表示，依照中央疫情指揮中心規定，陳佳君局長已匡列同住家人2人，進行居家隔離中；相關業務代理及請假事宜，均已交辦，並未影響業務推動。

盧秀燕也提到，由於陳局長在市府工作、開會的過程中，全程均佩戴口罩，按照中央最新的匡列準則，是匡列同住者、同辦公室者、同職場的密切接觸者，密切接觸的定義是有拿下口罩，近距離接觸15分鐘以上，而目前市府的防疫政策，均有加嚴，加上近期已都改視訊會議，因此市府內部的人員，暫不用匡列，但會進行自主健康監測，詳細狀況衛生局同仁也會再調查。

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