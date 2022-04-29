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台東+64！累計90生7師染疫　醫院及長照禁探病延長至5月底

▲台東今日+64。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+64。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導 


台東縣今(29)日新增64例確診者，年齡介於8-80歲皆屬輕症，從疫調初步推論，24例為密切接觸者確診、18例為外縣市採檢通報個案、22例感染待釐清。

從初步疫調了解，24例密切接觸者確診個案中，2例為同校、9例為職場、13例為親友接觸傳染。其中，綠島海子潛水旅宿，因店內小幫手與2名北部潛水客接觸而感染確診，密切接觸者匡列的22人中，有3位同職場於今日確診，該職場傳染鏈累計至今日已有6人確診，相關足跡皆已由環保局進行戶外清消，目前接觸者累計匡列1499人，其中980位仍未解隔。

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教育處也同步指出，今日全縣新增9位學生確診案例，累計校園共90位學生及7位老師。因疫情造成學校停課資訊部分，自29日起延長暫停實體上課：東大附小（2班級）、忠孝國小含分校（3班級）。新增暫停實體上課：台東高中（1班級）、台東高商進修部（6班級）、光明國小（1班級）、豐榮國小（1班級）、南王實驗小學（1班級）。

目前全國疫情仍持續燃燒，台東縣政府也宣佈延長醫院、長照機構禁止探病探視至5月31日止。衛生局也呼籲，確診者於家中執行居家照護須滿10天才可外出而照護期間環境需符合下列規範：（1）1人1室（單獨房間含衛浴），能每次浴廁使用後均適當清消，獨立衛浴設備之個人專用房間隔離。（2）同戶未確診者原則不超過4人以減少群聚風險 。（3）確診個案請確實於單獨臥室內隔離，勿與家人接觸以免造成家戶傳染。

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