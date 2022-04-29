雲林+83！校園再增9例　同班確診急匡採檢陽性佔多數

▲雲林縣今日確診＋83，校園學童確診為同班同學佔大數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林縣今（29）日新增確診83例本土確診個案，中央公布 88 例，其中 5 例已經轉至外縣市，確診者分布於西螺20例，虎尾17例，斗六12例，北港8例，土庫5例，斗南及麥寮各4例，古坑、二崙各3例，莿桐、褒忠2例，大埤、水林還有元長各1例等14個鄉鎮市。年齡最小2歲，無症狀28人，輕症55人。

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▲雲林縣今日確診＋83例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日新增83例本土個案中有4個族群具有關聯性，疫情熱區旅遊史的有2例，經過疫調確認該個案均曾有北部疫情熱區的足跡；校園相關案例今日新增9例，包括康橋幼兒園、麥寮國小、二崙國小、中山國小、文昌國小以及臺灣警專等共6所學校，除有2位學童為確診者的同住家人外，其餘皆是同班同學確診後緊急匡列篩檢才發現陽性確診。

另家戶間傳染確診有16例，確診個案經衛生單位調查，均為家人確診後匡列居家隔離時篩檢發現陽性確診；而朋友聚會相互傳染為1例，曾經與確診友人接觸史。雲林縣目前追蹤中的居家隔離人數為822人，居家照護部分已收案268位確診者。

▲雲林縣本土確診個案今日＋73例，分佈於14鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「居家隔離提供的快篩試劑從5劑變成2至3劑」雲林縣衛生局說明，因應自4月26日起縮短居家隔離天數為3天隔離+4天自主防疫，同時回溯目前已居隔超過三天者，自4月27日起可解除隔離，也提醒鄉親，因應3+4居家隔離新制，當地衛生所需要重開居家隔離書，請尚未收到通知單的民眾耐心等候不必過度擔憂。

▲雲林縣衛生局針對居家隔離匡列說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另，居家隔離期間快篩試劑由各衛生所負責發放，原政策要求居家隔離者後四天需天天篩，加上第一次篩檢，七天內需做五次快篩。但政策改為提供成人三劑公費快篩，國小到高中學生則只提供兩劑，再次呼籲民眾居家隔離期間，請務必遵守相關防疫規定及注意事項。

▲雲林縣衛生局針對密切接處者應變說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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