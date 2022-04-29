醫2理由籲：快篩取代PCR確診要考慮！去年疫情「這場面」忘不了

▲醫師認為，快篩確診取代PCR的方式要考慮。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

台北市長柯文哲日前拋出「快篩陽性就算確診」，不一定要再做PCR確認的想法，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，目前還不適合，以國外疫情經驗，會在下坡開始執行。對此，有醫師直言，其實真的要考慮，因為快篩陽性準確率高達95%，現在的PCR量能很可能追不上，在需要減災的此刻，不用讓民眾特地跑一趟醫院或因為PCR卡流程。

對於快篩陽性就視為確診的疫情方針，指揮中心目前暫不考慮。但北市聯合醫院醫師姜冠宇指出，「快篩取代PCR確診，要考慮！」他表示，無症狀者執行2次快篩出現陽性，準確率可達95%，而有症狀者通常快篩一次陽性就可確診，這樣的運作下，民眾不用特地專程跑一趟醫院，或為了PCR而卡流程。

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姜冠宇說，現在醫院外頭常有防疫計程車排隊，但不是要載病人住院，而是要來PCR採檢的。醫師說，PCR量能「非常有可能趕不上」，我們又確實需要減災，所以「快篩取代PCR確診，要考慮！」

姜冠宇也再次強調，香港BA.2大爆發，絕大多數都不是PCR確診的，而且他不是為了挺誰，是為了第一線醫療人員們，「我永遠不會忘記：去年疫情爆發，急診主任在醫院防疫會議上哭出來的場面！」