6~11歲孩童「莫德納orBNT」怎麼選？　醫4字給答案

▲6至11歲孩童最快在下周開打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

本土疫情狂燒，全台已有1200多所學校停課，指揮中心也緊急拍板6到11歲學童施打疫苗事宜，最快在5/2安排校園接種，全台約有120萬名孩童符合資格，不少家長擔心孩子受疫苗副作用折磨，遲遲無法決定該選擇莫德納或BNT，台北巿萬芳醫院精神科醫師潘建志則用4字回應此問題，讓家長秒懂。

潘建志常在臉書發表對於疫情發展的評論，有學童家長昨（28）日留言詢問，醫師對於6至11歲小孩打疫苗的看法，「身為家長的我，正在燒腦…」，潘建志則回應，「聽美帝的」，他提到，美國不讓孩子打自己國家生產的莫德納，安排打德國BNT，總統拜登也打4劑德國BNT。簡短的回應，讓家長秒懂。

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▲潘建志留言回應。（圖／翻攝自Facebook／BillyPan 潘建志醫師）



家長對於讓孩童施打疫苗有諸多疑慮，除了正在發燒、對疫苗成分過敏的孩子不適合施打外，中華民國護理師護士公會全國聯合會指出，若有出血性疾病、正在服用抗凝血劑，急性風濕熱等病症兒童，應與醫師商討後再行決定是否打疫苗。

美國資料顯示，與16至25歲的族群相比，5至11歲兒童接種輝瑞的mRNA疫苗不良事件較輕微且較少觀察到。台大公衛學院醫師許辰陽也曾指出，施打輝瑞疫苗後的不良反應，和莫德納相同，絕大部分都以注射部位不適為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況；全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等。但嚴重不良反應的比例皆極低，「大部分都不需要特別治療。」