快篩實名制販售藥局明砍半！藥師嘆：僅1%人能買到　周日恐沒貨

▲快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

家用快篩實名制今天輪到身分證尾數單號民眾購買，開賣第二天，依舊有大批民眾在藥局門口排隊搶買。不過，第一線藥師指出，全國5千多家藥局僅這兩天有「全部配送快篩」，但到了明天，會只剩2202家配貨，甚至在星期天政府也沒有規劃新的量可販售，也呼籲指揮中心調配量能，協助藥局販售。

家用快篩實名制自開賣首日，時間未到藥局門口早已大排長龍等待購買，而輪到單號的今天，同樣有不少民眾一早就前往排隊。藥師公會全聯會發言人黃彥儒提到，指揮中心的規劃是全國5千多家藥局，僅「這兩日」有全部配送快篩，但明天全國僅2202家有配貨，換言之 ，以全國人口數來看，明天僅不到1%人可買到。

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▲▼藥師坦言，以目前政府配給情況，仍有很多人買不到實名制快篩。（圖／記者李毓康攝）

黃彥儒指出，光是昨天就有近9成藥局完售，但不到一半的藥局有再配貨，甚至到了明天全國僅剩2202家藥局可買到快篩。藥師透露，星期天政府也沒有規劃配送新的快篩量給藥局販售，第一線藥局都接到許多買不到快篩的民眾給予的壓力。

對此，黃彥儒也呼籲指揮中心，目前政策已經引起許多藥師反彈，盼能協助讓5千家藥局都能獲得充足的量能。另外提醒民眾，明天可購買的份數相對較少，可先透過快篩地圖確認，以免撲空。

▲▼藥師透露，政府規劃實名制快篩星期天不配送，。（圖／記者李毓康攝）