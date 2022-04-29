花蓮子弟回饋鄉里！生技公司助門諾抗疫　贈40萬防疫清消經費

▲使之覺醒生化科技公司捐贈門諾基金會40萬元整善款，支援門諾基金會花東各偏鄉工作站消毒作業經費。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年真是紛紛擾擾充滿挑戰，戰爭、通膨與突如其來的疫情，讓社會腳步大亂，也讓門諾基金會應變得相當吃力。跟去年疫情不相同的是，去年疫情個案數量極少，也少直接接觸者，所以只需謹慎防護即可，但此次疫情卻在花蓮猛爆性成長、到處都有足跡，門諾基金會也有同仁或服務個案被直接匡列，甚至確診。

在這種狀況之下，除了落實好隔離、防疫外，門諾只能再加緊各項防護措施，每週全會TOCC調查表、分發防疫用品給一線人員外，還有一個最重要的措施，便是每兩週定期消毒，以TIMSEN+寶淨兩種藥物混合消毒各工作站（TIMSEN主要針對非新冠的病毒做滅菌效果，寶淨則是針對新冠病毒做滅菌），效果可以維持八天。

▲▼門諾基金會每兩週定期以TIMSEN+寶淨兩種藥物混合，消毒各工作站。

使之覺醒生化科技有限公司總部位於台北市南京東路，成立「ERWACHEN醒寤」的保養品牌，專注於「科學」與「天然來源」的配方研發，強調有效呵護身體、肌膚與心靈層面的保養定位，特別的是他們公司創辦人是花蓮子弟，所以也心懷偏鄉弱勢福祉。

使之覺醒生化科技有限公司在2020年12月份曾捐贈過門諾基金會愛心輔具銀行一大批輔具包含：電動輪椅、電動代步車、電動病床、製氧機等等。這批輔具讓花蓮鄉親能便宜租借，根據使用者李小姐表示，高齡父親臨時病況加劇需臥床，姐姐嚴重車禍都臨時需要電動病床，如果不是使之覺醒生化科技有限公司去年的輔具捐贈可堪分期租用，自己的收入實在無法負擔如此龐大的購置費用。

此次使之覺醒生化科技有限公司再度關心花蓮鄉親的健康，體諒到照顧機構的消毒費用大增、捐款又減少許多恐難以支應，秉持著：「保護照顧者，也讓弱勢朋友被安全照顧」的心意，捐贈給門諾基金會40萬元整善款，讓消毒作業可以於今年年4月底開始於門諾基金會花東各偏鄉工作站施作，預計可以維持約2-3月的消毒所需，讓這期間的照顧者與弱勢朋友，都能在安全的環境中活動、上站。

▲使之覺醒公司曾捐贈過門諾基金會大批輔具。

在清潔消毒當天，門諾基金會的同仁看到這麼專業的清消人員與設備，都覺得十分感恩。門諾基金會秘書室勺烏蔓‧吉撒說，因為不只是工作同仁，其實每一個進來工作區的長者、身障者、長輩、家屬……等，他們也需要可以安心進出的環境，因此能夠被想到、在乎到，可說是一份厚禮。邱瓊苑總執行長則說明，本會的服務並不能在疫情嚴峻時作停止，然而病毒卻不會區分你我、區域，因此服務同仁其實也是一群需要被照顧、關心的工作者，因此很感謝使之覺醒生化科技有限公司特別留意到這點，讓同仁們能夠在安全、被保護的環境下，安心的來做服務。

在疫情蔓延之時不分你我，使之覺醒生化科技有限公司，協助門諾基金會花蓮、台東等共計十七個單位與工作站的清潔消毒。在艱困的時刻當中，門諾基金會表示：「感受到社會大眾用很大的力量來支持工作者及花東的長輩，在關心弱勢長者的路讓，我們並不孤單」。

