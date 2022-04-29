我們的青春不紅不行！麥香畢業季徵的就是你　廣告主角換你當！

圖、文／麥香提供

畢業季即將來臨，高中生們決定要創造什麼回憶了嗎？現在立刻出賣好友，將手機裡珍藏的白爛限動、耍帥凸槌的影片，或跟同學青春熱血的瞬間，變成今年麥香畢業季的廣告！

一直受到高中生們高度關注的「麥香畢業季」，每年深入校園募集企劃，透過向各校徵件方式舉辦畢業趴，吸引​​全台高中職學生參與，今年麥香畢業季邁向第10年，麥香以「我們的青春不紅不行」為主題，祭出線上影片徵件，除了回應近年 TikTok、Instagram、YouTube 等平台快速延燒的短影音創作風潮，也讓同學們有更大的發揮空間，創作出獨一無二的畢業紀念，鼓勵學生大膽秀自己，為只有一次的青春留下回憶！

募集影片：https://www.youtube.com/watch?v=di2oDZd3JfI

今年「麥香畢業季」友情影片募集時間即日起開放至 5 月 20 日截止，要向高中生強力募集影片！不管是帥不過 3 秒的瞬間、跟朋友一起瘋一起鬧一起熱血的精采時刻，或是從走廊尬舞到操場，整個校園都是我們的練舞室，只要夠酷！有創意！不拘內容，5月20日前盡快投稿你的熱血影片給麥香！還有機會免費抽麥香喝！

投稿影片除了可能被選中剪輯進今年「麥香畢業季」影片，為自己以及那群最ㄎㄧㄤ、最有革命情感的夥伴一起留下青春紀念永久留存，還有機會在各大媒體及麥香粉絲團將你最瘋狂、最掉漆、最無厘頭的校園生活回憶秀給大家看，讓你不想紅都不行！青春只有一次，向全世界展示你跟好友們最敢、最怪的一面就趁現在！詳情活動參加辦法請上網搜尋「麥香畢業季2022」，或追蹤麥香官方IG@uni.mineshine瞭解更多！

麥香官方IG：https://www.instagram.com/p/CcwozHxuuOs/