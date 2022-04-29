　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

我們的青春不紅不行！麥香畢業季徵的就是你　廣告主角換你當！

▲▼麥香,畢業季,我們的青春不紅不行,友情影片。（圖／麥香提供）

圖、文／麥香提供

畢業季即將來臨，高中生們決定要創造什麼回憶了嗎？現在立刻出賣好友，將手機裡珍藏的白爛限動、耍帥凸槌的影片，或跟同學青春熱血的瞬間，變成今年麥香畢業季的廣告！

一直受到高中生們高度關注的「麥香畢業季」，每年深入校園募集企劃，透過向各校徵件方式舉辦畢業趴，吸引​​全台高中職學生參與，今年麥香畢業季邁向第10年，麥香以「我們的青春不紅不行」為主題，祭出線上影片徵件，除了回應近年 TikTok、Instagram、YouTube 等平台快速延燒的短影音創作風潮，也讓同學們有更大的發揮空間，創作出獨一無二的畢業紀念，鼓勵學生大膽秀自己，為只有一次的青春留下回憶！

募集影片：https://www.youtube.com/watch?v=di2oDZd3JfI

▲▼麥香,畢業季,我們的青春不紅不行,友情影片。（圖／麥香提供）

今年「麥香畢業季」友情影片募集時間即日起開放至 5 月 20 日截止，要向高中生強力募集影片！不管是帥不過 3 秒的瞬間、跟朋友一起瘋一起鬧一起熱血的精采時刻，或是從走廊尬舞到操場，整個校園都是我們的練舞室，只要夠酷！有創意！不拘內容，5月20日前盡快投稿你的熱血影片給麥香！還有機會免費抽麥香喝！

▲▼麥香,畢業季,我們的青春不紅不行,友情影片。（圖／麥香提供）

投稿影片除了可能被選中剪輯進今年「麥香畢業季」影片，為自己以及那群最ㄎㄧㄤ、最有革命情感的夥伴一起留下青春紀念永久留存，還有機會在各大媒體及麥香粉絲團將你最瘋狂、最掉漆、最無厘頭的校園生活回憶秀給大家看，讓你不想紅都不行！青春只有一次，向全世界展示你跟好友們最敢、最怪的一面就趁現在！詳情活動參加辦法請上網搜尋「麥香畢業季2022」，或追蹤麥香官方IG@uni.mineshine瞭解更多！

麥香官方IG：https://www.instagram.com/p/CcwozHxuuOs/

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
已婚檢察官翹班帶正妹「上摩鐵」！　懲戒出爐
快篩實名制藥局明砍半！　藥師嘆：全國僅1%人能買到
超商飲料一直漲！網點名「2老牌」清流：喝起來超爽
這縣市發錢啦！「有條件1萬元」受惠族群搶先看
網酸：打疫苗根本沒用！　前台大醫「親算4數字」反擊了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重要時刻我們在一起！高校畢業生麻吉們用熱血青春洗板全世界！

快篩實名制day2藥局1hr完售　高雄人看北部亂象：不需要這樣吧

快訊／今日本土續破萬例？輝瑞兒童疫苗完成簽約　陳時中14:00說明

裝社交距離APP「手機變懷爐」　她狂充電喊擾民！網實測戰翻

廢棄蚵殼變身海邊潮凳　北科大畢展關注永續共生社會

我們的青春不紅不行！麥香畢業季徵的就是你　廣告主角換你當！

「山區暴雨警示訊息」5月上線！雙北3區適用　暴雨就發簡訊告警

快篩實名制販售藥局明砍半！藥師嘆：僅1%人能買到　周日恐沒貨

新竹縣發錢啦！　「有條件1萬元敬老禮金」受惠族群搶先看

兒童莫德納打不打　兒科醫師曝「至少先打一劑」3個原因

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

玄彬孫藝真蜜月回韓高清畫面！　他開朗打招呼...不忘回頭找老婆❤️

快篩實名制day2藥局1hr完售　高雄人看北部亂象：不需要這樣吧

快訊／今日本土續破萬例？輝瑞兒童疫苗完成簽約　陳時中14:00說明

裝社交距離APP「手機變懷爐」　她狂充電喊擾民！網實測戰翻

廢棄蚵殼變身海邊潮凳　北科大畢展關注永續共生社會

我們的青春不紅不行！麥香畢業季徵的就是你　廣告主角換你當！

「山區暴雨警示訊息」5月上線！雙北3區適用　暴雨就發簡訊告警

快篩實名制販售藥局明砍半！藥師嘆：僅1%人能買到　周日恐沒貨

新竹縣發錢啦！　「有條件1萬元敬老禮金」受惠族群搶先看

兒童莫德納打不打　兒科醫師曝「至少先打一劑」3個原因

網酸：打疫苗根本沒用！前台大醫「親算4數字」反擊了

季後賽史上最神！保羅14投全中飆33分　太陽險退老八鵜鶘晉級

交通部參事嗆台鐵運轉　蘇貞昌：請大家尊重台鐵員工

火鍋外帶5折！5大餐飲集團優惠整理包　牛排自取也有85折

待一年就離職！台積電「1問題」美國工程師也搖頭：至少改一下

兒童打莫德納還是BNT？醫揭「保護力、副作用」　不打心肌炎高10倍

誠品豪擲16億　取得老台中人「心中最好逛百貨」使用權

翻桌哥被連千毅叫去道歉　爆出下營夜市違法營運！台南市府回應了

REITs基金利多不斷逆勢吸金！整體規模大增近1成

歐美爆「兒童不明肝炎」日本也疑現首例　醫曝10大警訊

母親節大推孝親行程！走進山中夢幻繡球花田　雲端上秘密花園看夜景

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

今傍晚變天　3縣市飆36℃

男友聽隔壁啪聲秒衝浴室！她突襲驚見「通紅屁屁」太震撼

高中生烤肉拍照全笑場！回家看照傻眼「她沒笑」嚇傻

23歲正妹臉藏滿滿寄生蟲　兩頰紅腫狂爆大白膿痘

逢甲宿舍「居隔者陰轉陽」！女大生崩潰：我們真的很可憐

單日確診破萬　還要過母親節嗎

醫戴佩佩豬面具篩檢　照片笑翻網

網酸：打疫苗根本沒用！前台大醫「親算4數字」反擊了

柯文哲一句話嚇壞產險界！　防疫險風暴擬有一解方

本土破萬確診QA一次看！秒懂3+4居隔最新規定

更多熱門

相關新聞

超商飲料一直漲！網點名「2老牌」根本清流

超商飲料一直漲！網點名「2老牌」根本清流

隨著物價漲聲響起，商品的價格只要維持不變，相比之下仍然能讓民眾覺得佛心。日前就有網友討論到，他去逛超商時，發現有2大品牌可謂超商飲料界的清流，至今仍守在30元以內。貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

台灣飲料霸主是誰？「它」統治超商29年

台灣飲料霸主是誰？「它」統治超商29年

「童年經典飲料」從小沒漲價　網推2款萬年不敗

「童年經典飲料」從小沒漲價　網推2款萬年不敗

超商什麼飲料都沒漲價？網曝2老牌一生推

超商什麼飲料都沒漲價？網曝2老牌一生推

麥香表情包為你的友情加溫！

麥香表情包為你的友情加溫！

關鍵字：

麥香畢業季我們的青春不紅不行友情影片

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

嫩妹吃鍋拍到QR code　友線上狂點

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

快訊／艾力克斯「一家四口全確診」！

快訊／南韓不戴口罩了！　下周一開始實施

新娘挺孕肚出場　長太幼齒遭疑「國中生結婚」

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面