重要時刻我們在一起！高校畢業生麻吉們用熱血青春洗板全世界！

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▲▼ 麥香畢業季 。（圖／記品牌提供）

▲麥香絕不缺席大家的畢業季，今年以「無敵畢業紀念冊」來替2020的畢業生留下熱血回憶。（圖／品牌提供，下皆同）

消費中心／綜合報導

微風徐徐吹拂、鳳凰花開的季節，就是「畢業季」來臨的時候，也是每年高中校園盛事「麥香畢業季」登場的時候。不管是用照片、舞蹈，或是拍出熱血創意MV，來替校園生活的回憶寫完美落幕，每一個值得紀念的時刻麥香必定陪在所有年輕學子身邊。儘管今年受到疫情影響，但麥香絕不在畢業生的回憶中缺席，今年以別出心裁的「無敵畢業紀念冊」形式，要讓2020的畢業生成為與眾不同的一屆。

在過去幾年，麥香畢業季都以徵件的方式進入各校辦趴，像是大家熟知的與各校合作，拍攝屬於每一所高中特色、驕傲的MV，反轉過去畢業季總是用眼淚送別，開啟高中生用自己三年來所學以及各種創意，用舞蹈、用笑容，拉著平常不能惡搞的教官、老師，從教室跳到操場、從操場舞到頂樓，將自己的青春毫無保留的四射到影片中。

▼高中生都將屬於自己的青春回憶上傳到麥香「無敵畢業紀念冊」中。

▲▼ 麥香畢業季。

▲▼ 麥香畢業季。

今年麥香為了讓每位畢業生都能參與活動，擴大規模改為線上募集照片，以「無敵畢業紀念冊」為名，讓所有畢業生都能自己直接上傳跟麻吉獨一無二的青春合照。不管是將制服丟到空中，象徵將離開學校飛向更寬闊的天空；所有人躺在揮灑過青春汗水的校園草地上，圍成一圈就算只是耍廢時光也很珍貴，畢業生都用自己的方式，透過麥香活動讓所有人見證到他們的熱血、用照片洗版全世界，要讓大家都看到這份熱血青春。

這些上傳到「無敵畢業紀念冊」的照片，除了能夠替自己的回憶永久保存外，更有機會被選中製作成讓其他高校生都羨慕的畢業紀念冊，攻佔各大媒體頭版，包含Ettoday 、YouTube、Yahoo、Meteor等網路媒體、還有麥香粉絲團上放送，向全台灣的高中生炫耀自己的校園回憶，就像麥香的主題曲〈麥香無敵畢業歌〉中唱到的一樣，在校園生活最重要的就是因為有朋友陪伴著一起往目標前進，才有一百分的熱血生活，一起向全世界宣示自己的美好年代。

▼畢業生上傳的照片將有機會製作成獨一無二的青春無敵畢業紀念冊，在網路上洗版全世界。
 

▲▼ 麥香畢業季 。（圖／記品牌提供）

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