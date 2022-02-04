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「童年經典飲料」從小沒漲價　網推2款萬年不敗：絕對搬整箱

▲超商,飲料。（圖／記者曾筠淇攝）

▲超商飲料琳琅滿目（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

說到童年飲料，大家最愛哪款？一名女網友透露，小時候拿50元去雜貨店，自嘲「根本大戶，走路都有風」，轉眼長大回老家，看著柑仔店超俗飲料都漲價，因此讓她有感而發，「大家還記得哪些飲料是從小到大必喝又佛心沒漲價的嗎？」文章曝光後，網友狂推生活泡沫與麥香系列飲品，「一生推～便宜又好喝！」

一名女網友在Dcard表示，前陣子回鄉下看外婆，去超商逛了一圈，看著貨架上的飲料實在貴桑桑，便讓她懷念小時候，總會跟外婆撒嬌拿零用錢去買飲料，「小時候只要拿到50塊去柑仔店根本大戶，走路都有風！」

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如今萬物皆漲，只有薪水不漲，讓原PO有感而發拋問，「連印象中的柑仔店都變貴了！大家還記得哪些飲料是從小到大必喝又佛心沒漲價的嗎？」

文章曝光後，一票網友狂推生活泡沫、麥香系列國民飲品，「生活泡沫綠茶是小時候必喝的，以前回鄉下大人就會丟兩百，要我們去雜貨店搬一箱生活泡沫綠茶回來大家喝，現在長大回鄉下，換我們丟兩百給小鬼頭去搬一箱，20多年過去，還是兩百塊就解決的好滋味」、「生活泡沫奶茶一生推～價格便宜又好喝」、「印象都沒漲的應該是生活泡沫紅，跟養樂多都是小時候沒什麼零用錢的最愛」、「生活泡沫紅茶我的最愛，全聯鋁箔包一個還不到十塊真的感動」；「唯一支持麥香奶茶，讚讚」、「麥香紅茶，麥香系列的印象中都沒漲過」、「麥香綠」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友熱議 。（圖／翻攝Dcard）

另外，網分享好幾款童年必喝得飲品，「立頓原味奶最讚」、「阿薩姆奶茶經典不敗」、「蜜豆奶」、「咖啡廣場」、「茉莉茶園的蜜茶」、「雜貨店的冰淇淋汽水啊啊」、「沒漲價很難吧，我最愛麥仔茶」、「喜歡波蜜果菜汁」、「居然沒人講到思樂冰嗎？裝好裝滿」、「蘆筍汁」、「必須是美妍社！有一段時間還消失，整個崩潰」、「蘋果西打應該上榜吧」。

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

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