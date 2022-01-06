麥香應援包為你的友情加溫！不敢說的肉麻話通通讓它說

▲麥香推出友情應援包裝，好有間那些說不出口的肉麻真心話，就讓麥香幫你說。（圖／資料照，下同）



消費中心／綜合報導

朋友不用多、真心的幾個就好！交朋友講求真心，但有些「真心話」想告訴朋友，還是會覺得「太肉麻」說不出口，或是發現朋友心事重重想給予安慰，卻又擔心表達的方式太過親密，讓兩人尷尬癌上身，其實友誼就像愛情，也需要認真對待、細心經營，那些想說卻說不出口的真心話，就讓麥香幫你說，送上一罐麥香拉近彼此距離，讓好友感受到你對他的重視，讓麥香為你們的友情見證。

「熟悉的麥香最對味」，但在熟悉的味道以外，麥香歷年都會在包裝上祭出不少富有巧思的設計，讓熟悉的滋味擁有全新的風貌，讓包裝不只是包裝，今年，麥香推出「應援包」，藉由可愛的表情圖樣與超touching標語，搭配麥香3款經典色系，將想說的話通通放進麥香裡，讓濃郁的大麥香氣隨著茶香一起甜到心裡，也是朋友之間最感動、療癒的時刻。

無論你的朋友們有多ㄎㄧㄤ，需要相挺的時候總是要第一個站出來，就算經歷低潮也因為好友的陪伴而有了堅強的後盾，不管碰到什麼難題，遞給好友一瓶「我挺你」，就算有些關只能一個人過，但好友相挺就能過得更漂亮、再大的困難都不難了！想要回應好友的無條件相挺，當然要來點麥香式的回覆，讓他知道你就算嘴上不說，但心裡早已感動到「內牛滿面」。

就算考試考不好、告白被拒，來點幽默的嗆聲「加油好嗎？」也能輕鬆化解朋友的傷心事，想表達關心又怕肉麻尷尬，沒關係，麥香應援包讓尷尬迎刃而解，關心說不出口就塞一瓶麥香，用行動完美詮釋。

生活中各種心情總讓人有時開心有時低落，但無論如何都希望好友「天天開心」，不管什麼時候，放瓶麥香在他面前，都能讓他感受到你的重視，就算是從早到晚只有一個心情「我還想睡」的blue Monday，也能因為麥香而一掃憂鬱！

有了好友當自己最強大的後盾，生活就能過得更多采多姿，就算加班加到哭出來，但想到週末可以跟好友歡聚，就有動力繼續努力，知道身邊的好友們總在心裡默默為自己打氣，只想大聲地對說聲「超感謝」！但感謝可不能只是放在心裡的小劇場，用麥香應援包大力表達你的感謝，千言萬語大吸一口通通搞定。

想讓朋友們知道他們在你心裡的重量？這個必修學分就讓麥香陪你一起拿！害羞的、難為情的、感謝的話通通都讓麥香應援包神助攻，守護友情不出包。