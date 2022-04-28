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台灣素食技術到哪？他吃超商飯糰驚「跟真的差不多」！網：亞洲第一

▲台灣有越來越多人重視健康飲食而改為吃素。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台灣有越來越多人重視健康飲食而改為吃素。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

近年來素食主義的風潮來勢洶洶，越來越多人開始放棄吃肉，轉而吃起素食。一名網友發文表示，他近日到超商買了一個飯糰吃，結果吃到一半才發現自己吃的是一顆素飯糰，但口感、味道都與一般葷飯糰無異，讓他相當驚訝，直問「台灣的素食技術是不是算很頂的？」引發熱議。

一名網友28日在PTT以「認真問！台灣素食是不是很頂？」為題發文表示，他今天下午到7-11架上隨便買了一個飯糰吃，結果吃到一半被同事詢問，「今天怎麼吃素？」這才發現包裝上寫的真的是素食的鮪魚飯糰，不過吃起來跟真的鮪魚差不多，也沒有印象中素料味道，讓他不禁好奇，「台灣的素食技術是不是算很頂的？」

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▲有網友好奇，「台灣的素食技術是不是算很頂的？」引發熱議。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友好奇，「台灣的素食技術是不是算很頂的？」引發熱議。（圖／翻攝自PTT）

文章一曝光，許多網友紛紛留言，「4（是），台灣是素食者的天堂」、「台灣的素食是亞洲第一，外國不知道」、「魚肉製品真的很強，吃過就知道」、「台灣素食全球最頂，國外素食都很難吃」、「超方便屌打全世界，夜市市場週邊都有賣」、「你隨便去一個國家找素食吃，絕對煩死你」、「是真的，台灣吃素不難吃，選擇多」。

根據國民營養調查的結果，台灣約有10％國人選擇素食飲食，除為了宗教、環保，更大部分人為了「健康」而選擇素食，但有研究發現，約25%純素者的血液中鐵質含量極低，且相較於男性，女性有更高的缺鐵比例，因此女性素食主義者尤其要特別注意鐵質攝取。另外，由於素肉或植物肉的鈉含量比真的肉高，所以在飲食分量上也需要控制。

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